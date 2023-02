Apuestan a la profesionalización de asesores inmobiliarios en BC para evitar fraudes

Rosarito, BC.- Los fraudes inmobiliarios en el Estado son altos, ya que hay muchos asesores no registrados y por ello se le apuesta a la profesionalización, para que los clientes no corran riesgos innecesarios, expuso Ricardo Vizcarra Gómez, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios en Baja California.

Resaltó que el 99% de los fraudes que se cometen son de inmobiliarios que no cuentan con capacitación y que no están asociados y además no tienen la licencia inmobiliaria y esto ocurre en todos los municipios.

Te puede interesar: Rinde protesta nuevo presidente de la AMPI en Rosarito

Dijo que a través de Facebook es común que se cometan fraudes ya que publican casas en venta o renta a precios muy bajos y la gente desafortunadamente cae por no asesorarse adecuadamente, ya que incluso se ofertan propiedades que no pertenecen a quienes las ofrecen.

Ricardo Vizcarra Gómez, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios en Baja California. Foto: Carmen Gutiérrez

Evitar caer en fraudes

Para no caer en fraudes refirió, es importante que antes de dar cualquier anticipo de dinero, la gente acuda al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para conocer los antecedentes del bien que se pretende adquirir.

Te puede interesar: CCE pide a fiscal regional investigar delitos de despojo en Rosarito

En Mexicali la gente dio adelantos de hasta 500 mil pesos por propiedades de 4 millones de pesos, que después resultaron en un fraude”, dijo.

Añadió que si el comprador o rentero no utiliza los servicios de un profesional inmobiliario, tiene que asegurarse de que se haga el trato con el propietario del inmueble y así evitar futuros problemas.

Te puede interesar: Prevén derrama de mil mdd en 2023 en sector inmobiliario de Rosarito

Agregó que toda la costa se ha convertido en un “boom” para el mercado de bienes raíces y por eso es necesario que los clientes tomen sus precauciones y de ser posible contraten a un profesional, quien los asesorará e investigará los pormenores del inmueble, antes de alguna transacción.