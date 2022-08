Alcaldesa de Rosarito insistirá que se permita a agentes llevar sus armas de cargo a sus casas

Rosarito, BC.- Aunque el Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado, Gilberto Landeros Briseño, afirmó que los policías municipales no podrán llevar su arma de cargo a sus casas, después de su jornada laboral por ley, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, aseguró que se sigue trabajando en el tema, pero respetuosa de esa disposición.

Sin precisar acciones ni alcances, Brown Figueredo, refirió que seguirá insistiendo y protegiendo la integridad de la policía, ya que los policías cuando salen de sus casas no saben si van a regresar, y eso es un valor que los ciudadanos deben de tomar en cuenta, poque ellos salen a trabajar para prevenir el delito.

Dijo que uno se tienen que poner en los pies del otro, para comprender la situación de la corporación, pues dijo que en estos casi 3 años que tiene de gobierno se ha dedicado a dignificar a la Policía Municipal.

Araceli Brown, alcaldesa de Rosarito. Foto: Carmen Gutiérrez

Bienestar de los policías de Rosarito

“Desde que llegamos la Policía Municipal no tenía ni agua para tomar, los baños no funcionaban, las instalaciones estaban llenas de basura, no tenían uniformes, ellos los compraban, ni vehículos, en sí no había la herramienta que el policía necesita para salir y enfrentar su trabajo”, comentó.

La edil rosaritense, aseguró que se han invertido millones de pesos en la policía, con el apoyo de la federación para proveerles de todo lo que ellos necesitan para trabajar e incluso, está por comprarse uniformes, baterías y antenas para sus radios.

Consideró que la policía se siente más expuesta al no poder llevar sus armas después de salir de trabajar, ya que no tienen con qué defenderse, pero insistió en que el tema se tendrá que seguir revisando, respetando la decisión que tomó Landeros Briseño, porque efectivamente, la norma así lo marca.

Brown Figueredo había anunciado que se buscaría armar a los policías al salir de su jornada y que ya había platicado el tema con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, luego de que dos policías de Rosarito, fueran asesinados en el mes de julio, que recién concluyó.