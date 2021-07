Agentes de Rosarito no son dados de baja al reprobar exámenes de confianza por demandas

Rosarito, BC.- Aunque reprobar los exámenes de control y confianza es un motivo para dar de baja a un policía de la corporación, la Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Rosarito, evita aplicar esa sanción debido a demandas que finalmente son ganadas por los agentes afectados.

El Síndico José Luis Zazueta Pérez, explicó que recientemente el Ayuntamiento fue obligado a pagar laudos por cerca de 2 millones de pesos, a policías que fueron despedidos por no cumplir con los exámenes aplicados por el Centro de Evaluación, Control y Confianza (C3), e interpusieron una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y ganaron.

Mencionó que otros agentes también han sido indemnizados por esta causa en la actual administración, por ello lo que se está haciendo es que una vez que se entregan los resultados desfavorables del C3, se solicita que se vuelvan a aplicar a fin de que se solventen las faltas no aprobadas y que el policía pueda permanecer con su empleo.

Investigan a 20 agentes

Zazueta Pérez, agregó que actualmente hay en promedio 20 policías que están siendo investigados por diversas causas, entre ellas el no aprobar sus exámenes de control y confianza, ante la comisión.

El funcionario comentó que generalmente los juicios se han perdido porque no se acredita de manera fehaciente los motivos para que un policía repruebe dichos exámenes, ya que no hay suficiente evidencia para que el Ayuntamiento gane y eso ha representado millonarias sumas que se tienen que pagar a los afectados, los cuales ya no pueden retornar a las filas de la corporación.