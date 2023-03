No hay resultados finales que determinen causa de olores extraños en zona escolar, Lucio Blanco

Rosarito, B.C.- No hay resultados finales que determinen la causa de los olores extraños que se han percibido en la zona escolar de la colonia Lucio Blanco, en Rosarito y que mantiene a más de 2 mil estudiantes sin clases presenciales, desde hace más de una semana, expuso el Secretario General del Gobierno del Estado, Catalino Zavala.

El funcionario se reunió con padres de familia la tarde de este jueves en Rosarito, donde presentó informes de los encargados de las diferentes dependencias que investigan el origen del problema, mismo que ha ocasionado malestares similares a intoxicación en varios alumnos y profesores.

Zavala Márquez, explicó que hace unos días se detectó la emisión de gas LP a través del aparato que fue instalado para monitorear la condición del aire en la zona, pero ya se hicieron revisiones incluso sobre la tubería de gas natural que cruza por la colonia y no se detectó nada anormal.

Exámenes médicos

También informó que se han revisado 8 empresas de la zona y tampoco se ha encontrado nada fuera de lo común o que pudiera ser causa de los olores detectados sin embargo, el último informe se presentará el próximo martes, donde se determinará si los estudiantes y profesores pueden regresar a las aulas.

Te puede interesar: 40 % de propietarios de vehículos han asistido a revalidación la tarjeta de circulación en Rosarito

A ése respecto, Juan Antonio Trujillo, secretario General de la Sección 2 del SNTE, advirtió que los profesores no regresarán a las aulas hasta que se garantice que no hay peligro y que las clases no volverán a suspenderse por la misma causa, ya que tienen meses lidiando con este problema.

Los padres de familia externaron su preocupación por la falta de resultados finales, que les garanticen que no habrá problemas en la salud de sus hijos y además, exigieron que el problema no se minimice, porque solo unos cuantos han experimentado problemas de salud debido a los olores que no han sido identificados en su origen.

Catalino Zavala resumió que como acciones a realizarse se practicarán exámenes médicos a estudiantes voluntarios para descartar alguna posible afectación a su salud, derivada de esta circunstancia.

Te puede interesar: Playas de Rosarito y Tijuana aún tiene altos índices de contaminación: Cofepris

Agregó que trabajarán durante el periodo de Semana Santa, para precisar qué es lo que ha generado la presencia de esos olores, pero insistió que hasta este momento, no se ha encontrado nada riesgoso.