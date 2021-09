Socavón es refugio para indigentes

Tijuana, B.C.- Un socavón ubicado en el bulevar Casa Blanca, sobre la avenida Francisco Javier Mina, se ha convertido en el hogar de al menos tres personas en condición de calle, que han decidido vivir bajo tierra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de muchas otras personas que diariamente transitan la zona este de la ciudad.



“Son jóvenes de 25-35 años a lo mucho, aquí se la llevan lavando carros, no hacen nada más que chingarse a uno que trabaja, ya me han robado dos bicicletas y me amenazaron con cuchillo”, contó uno de los vecinos, que por seguridad pidió no poner su nombre ni fotografía de rostro.



“Son personas que comúnmente se la pasan en la calle recogiendo basura, la guardan en el hoyo y en las mañanas los vemos como van saliendo de ahí, unas veces por el socavón, otras por el canal, pero ahí duermen, el hoyo de hecho está muy extendido, esta muy grande ”, comentó July, una comerciante que trabaja justo frente al socavón.



indican los vecinos que las personas sin hogar pudieran estar tratando de construir un túnel que conecte al socavón para poder vivir aún más dentro, ya que a unos 6 metros se encuentra un canal donde también viven otros indigentes.



Otra de las tantas preocupaciones dicen los vecinos es al caer la noche, pues el socavón podría causar accidentes, además de que temen el hundimiento de la vialidad.

Declararon que ya han puesto denuncias ante las autoridades, pero que lo único que se ha hecho es tirar tierra al agujero, acción que no ha parado a los indigentes, pues continúan viviendo en el lugar y escarbando para hacerlo más grande.



Llegaron una camionetas a echarle tierra porque ya habíamos informado sobre ese hoyo y solo eso hicieron, echarle tierra, pero no importa cuanta echen, ahí siguen metiéndose las personas, lo que deberían hacer es taparlo por completo”, agregó July.



Explican que están hartos de levantar denuncias y que no pase nada, temen por sus vidas y por el posible riesgo de que la vialidad se hunda y cause una tragedia; en cuanto a las personas sin hogar no es la primera vez en la que deciden dormir bajo tierra, en Tijuana la canalización es refugio para cientos que se resguardan de las altas temperatura y que durante el invierno hacen fogatas lo que provoca incidentes.