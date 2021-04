VIDEO: "Chambear no me place" así respondió a oferta de trabajo un hombre que pedía dinero

COAHUILA, México.-Esta semana, un video captado por un conductor de Coahuila se volvió viral en redes sociales puesto que en él aparece un indigente que, tras haber recibido una oferta de trabajo por quien lo grabó, este la rechazó puesto que "prefiere seguir pidiendo dinero".

"Chambear no me place", respondió el sujeto luego de que se le ofreciera trabajar limpiando un terreno.

Yo no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo. Chambear no me place", contestó al conductor.