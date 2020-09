Se incendia vivienda en colonia Anexa Buena vista

TIJUANA, BC.- Al rededor de las 8 horas de este jueves se incendió una vivienda en la colonia Anexa a Buena Vista.

Un hombre que caminaba por la calle se percató de que salía humo de la vivienda por lo que dio aviso a las personas que habitaban en el predio, rápidamente salieron y trataron de apagar el fuego con una manguera sin tener éxito.

Bomberos llegaron para ayudar a evitar que se propagara a otras viviendas pero desafortunadamente el incendio dejó la propiedad inhabitable.

Ashley García

Hasta el momento se sabe que era una casa de dos pisos, en la parte de abajo no vivía gente, se utilizaba como “picadero” o basurero clandestino, un joven vivía esporádicamente, pero en el momento del siniestro no se encontraba nadie. No hubo víctimas que lamentar.