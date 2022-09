Se busca a Julián Armando Pescador Flores de 26 años

Tijuana BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE), solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar Julián Armando Pescador Flores de 26 años de edad.

De acuerdo a la parte reportante, el 22 de agosto de 2022, el no localizado le pidió el carro prestado a un amigo, yéndose del domicilio, siendo la última vez que tuvieron comunicación con él, desde entonces se desconoce su paradero.

El desaparecido correspondía a la siguientes señas, ojos color verde, cabello cortó güero, complexión robusta, estatura 1.86 metros, peso 90 kilogramos, tez blanca, cejas despobladas.

Señas particulares

En cuanto a señas particulares tenía un tatuaje de San Judas en el antebrazo izquierdo, en bíceps derecho la leyenda “Only God Can Judge Me”, y una planta de marihuana en bíceps izquierdo con una leyenda en ruso.

Vestimenta: camiseta polo azul, y pantalón negro de mezclilla.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, se reporte al teléfono en Tijuana (664) 683- 9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.