Se busca a Jimmy Bryan Bolaños de 16 años de edad

Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE), solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jimmy Bryan Bolaños de 16 años de edad.

De acuerdo al reporte de localización, el 17 de septiembre de 2022, alrededor de las 12:00 horas, al llegar la mamá de Jimmy Bryan Bolaños, al domicilio familiar en la colonia La Morita, Segunda sección en Tijuana, no encontró a su hijo, solo un recado que decía que iría a Estados Unidos; sin embargo, desde entonces no ha regresado, no se ha reportado con familiares que viven allá, y su teléfono no responde, y se desconoce su paradero.

Media filiación: estatura 1.63 metros, complexión delgada, tez blanca, cabello corto color negro, ojos grandes color café oscuro, nariz afilada, boca grande, labios delgados.

Te puede interesar: Piden justicia para Kike Cosplay

Señas particulares: presenta diversos lunares en la parte de su cara.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, se reporte al teléfono en Tijuana (664) 683- 9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.