Piden justicia para Kike Cosplay

Tijuana, B.C.- La familia Verduzco pide justicia para su hijo Juan Enrique Verduzco Bojórquez, mejor conocido como 'Kike Cosplay' , quien fue asesinado en Tijuana el 13 de junio del presente.

Desde ese entonces se desconoce la identidad del criminal o criminales, así como los motivos, dijo el señor Gumaro Verduzco Montoya, padre de Kike.

Todavía le tiembla la voz al recordar que los vecinos de la colonia Loma Bonita fueron quienes escucharon las últimas palabras del joven.

Por favor, no me dañe'. Pero no tuvieron piedad de él. Es una situación difícil que mi hijo dijera eso", expresó el señor Gumaro.