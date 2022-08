Rescata fuerza estatal a menor de edad privada de la libertad en Ensenada

Ensenada, Baja California.- Una llamada al número de emergencias 9-1-1 avisando sobre un posible caso de privación ilegal de la libertad en la ciudad de Ensenada, permitió que los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), reaccionaran de manera oportuna y detuvieran al presunto responsable; rescatando con bien a la víctima de apenas 16 años de edad.



De acuerdo al relato de la presunta víctima, había acudido a una cita para una entrevista de trabajo, cuando el hombre identificado como Humberto “N”, de 31 años, originario de Pachucha, Hidalgo, le indicó que pasara a conocer las instalaciones que tendría que limpiar como parte de la oferta laboral.



Terminada la entrevista, la joven mujer se dispuso a abandonar el lugar, sin embargo, el hombre no le permitió salir, para después intentar abusar sexualmente de ella sin lograr su cometido, por lo que el presunto agresor decidió subirla por la fuerza a un vehículo tipo sedán de la marca Kia color gris, modelo 2020; desde donde la joven mujer pidió auxilio.



Lo anterior fue reportado vía denuncia al 9-1-1 por testigos de los hechos, siendo la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) la corporación en atender el llamado y gracias a su pronta reacción, los agentes lograron identificar el automóvil descrito en la llamada de emergencia, cuando éste circulaba sobre la calle Once esquina con la calle Manuel Ávila Camacho de la colonia Revolución.

Así es como los agentes de la FESC detuvieron a Humberto “N” y rescataron a la menor; el hombre fue turnado a la autoridad correspondiente por el delito de Privación Ilegal de la Libertad.

En otra acción pero en la ciudad de Mexicali, los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), en un recorrido de prevención y vigilancia sobre la carretera Mexicali – San Luis y Estación Pascualitos, detuvieron a una persona que mostró actitud evasiva al percatarse de la presencia de patrullas en la zona.

El acusado cuenta con orden de aprehensión activa

El hombre se identificó como Glenn Jesús “N” de 30 años de edad, originario de Huatabampo, Sonora, quien al revisar sus datos generales en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-4), se confirmó que cuenta con orden de aprehensión activa por el delito de Privación Ilegal de la Libertad.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) continúa trabajando en materia de prevención a través de la FESC, realizando recorridos de vigilancia diarios que siguen dando resultados favorables para la ciudadanía, siguiendo el objetivo de recuperar la paz en las calles de nuestro Estado.