Liberan orden de aprehensión contra 8 policías por caso Yurem

TIJUANA, B.C.- “Es muy duro para mi ir al panteón a visitar a mi hijo, es muy duro para mi, siento que lo quiero sacar”, expresó Mónica Mercedes Carrasco Cruz, madre del pequeño Yurem Abdiel, quien hace dos meses falleció de un impacto de bala durante un enfrentamiento entre policías municipales y un sujeto en la colonia Mariano Matamoros.

Ayer, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, reveló que se liberaron ocho órdenes de aprehensión en contra de los policías municipales que estuvieron presuntamente involucrados en el enfrentamiento en el que menor perdió la vida.

Dichas órdenes se liberaron exactamente dos meses después del hecho y para la madre del menor, Mónica Mercedes, se hará justicia hasta que los responsables estén en prisión.

“Esas personas tienen que pagar, por lo visto, los responsables no están ni encerrados, unos asesinos no pueden estar como si nada en las calles”, dijo.

Además, aseguró la madre, es necesario que los policías municipales estén en capacitación constante para evitar que se presente alguna situación similar en el futuro.

“Mi opinión es que quiero que se haga justicia, no como en otros casos; este caso no quiero que se quede impune y quiero que se capaciten antes de entrar a la Policía Municipal o cualquier otra corporación”, manifestó.

Pese a que el Presidente Municipal consideró que ocho órdenes de aprehensión son excesivas, Mónica Mercedes dijo que los ocho oficiales investigados deben enfrentar un proceso penal porque fueron responsables de alguna forma.

Quiero justicia porque no se me hace posible y no se me hace justo que ellos estén como si nada en la calle, como si nada hubiera pasado, no quiero que los dejen libre jamás, nunca”, comentó.