La FGE logra sentencia de 37 años de prisión a responsable de homicidio calificado

Tijuana, B.C. – Como resultado de la integración de elementos a la carpeta de investigación por el homicidio de Javier Orduño Alcaraz, registrado el pasado 8 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado, logró probar la responsabilidad de Emmanuel Alejandro De la Cruz Ángeles, alias “El Guicho” en dicho crimen, por lo que fue sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión, además del pago de 844 mil 900 pesos como reparación del daño.

Tomando como base los elementos probatorios que surgieron de las diligencias realizada por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como la declaración de los testigos, se pudo acreditar la responsabilidad de Emmanuel Alejandro en el delito de homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo a los hechos, el pasado 8 de septiembre, De la Cruz Ángeles, acudió al domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, donde en repetidas ocasiones realizó disparos con arma de fuego en contra de su víctima quien se encontraba al interior de un vehículo, mismo que fue utilizado por el atacante para darse a la fuga.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta correspondiente, logrando acreditar, en su momento, la presunta responsabilidad del detenido; con ello, se obtuvo que el pasado 4 de julio, el juez correspondiente determinara que existían elementos de prueba suficientes que acreditaban la responsabilidad de Emmanuel Alejandro De la Cruz Ángeles, alias “El Guicho”, como el autor del homicidio que se le señala, dictando la sentencia antes mencionada.

Estos resultados se suman a los que se han obtenido en últimas fechas, donde la Fiscalía General del Estado ha logrado sentencias condenatorias en contra de los detenidos, por lo que se redoblarán los trabajos de investigación e integración y con ello lograr vinculaciones a proceso más sólidas, permitiendo que la aplicación de la justicia llegue contra quienes cometen delitos en nuestro estado.

La FGE, reitera su compromiso de combatir la impunidad aplicando siempre las leyes, bajo la premisa que no habrá delito que no se vaya a perseguir con la intención de quienes delinquen no escapen de la acción penal.

Hoy se logró condenar al responsable de un homicidio, no obstante, la FGE seguirá trabajando y no se detendrá en la persecución de aquellos que tienen cuentas pendientes con la autoridad para que sean puestos tras las rejas.