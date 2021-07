La CCSP a la espera del nuevo consejero presidente

Tijuana B.C.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, continúa a la espera de que la Fiscalía General del Estado convoque a la elección para elegir al nuevo consejero presidente.

Hernández Niebla explicó que oficialmente su periodo finalizó el último día de junio, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha cumplido con el periodo establecido para la elección de un nuevo presidente.

Tenía que haber salido esa convocatoria a principios de abril para que se dieran los términos y condiciones para que nosotros pudiéramos terminar en tiempo; nosotros nos acercamos en su momento con el Secretario de Gobierno y con el Fiscal General, pidiéndoles que se publicara esa convocatoria

Explicó.

Hasta el momento, manifestó, se cuenta con tres candidatos: Roberto Quijano, Rebeca Maltos e Ismael Plascencia.

“Se tienen que registrar candidatos de tres sectores: sector empresarial, asociaciones civiles y sector académico”, dijo.

Sobre los perfiles, informó, Ismael Plascencia será el candidato del sector académico y dentro de su trayectoria está la dirección del Consejo de Ciudad y Tecnología de Baja California, asesor del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, asesor de la Zona Económica Fronteriza y fundador del clúster de Bio-economía.

Roberto Quijano, por el sector empresarial, fue representante patronal ante la junta federal de conciliación y arbitraje de Tijuana, consejero del instituto de transparencia del Estado de Baja California, socio del despacho Cervantes-Quijano y regidor independiente del 23 ayuntamiento de Tijuana.

Rebeca Maltos, representante de organizaciones de la sociedad civil, ha sido profesora de asignatura en la facultad de Ciencias de la Educación por la UABC, integrante simpatizante de Almacén, organización de poyo a mujeres víctimas de violencia familiar, coordinadora de Baja California de “Ddeser”, red nacional por los derechos sexuales y reproductivos y fundadora y directora de “Gente Diversa”.

“Invito a FGE y el Ejecutivo a que cierren el proceso de acuerdo a la convocatoria emitida, para propósitos prácticos yo ya me fui, no quiero que me sigan llamando usurpador cuando la responsabilidad del relevo es de ellos, mi única asignatura pendiente es que termine el proceso de relevo”, manifestó el aún presidente.