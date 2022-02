Detienen a padre de Camila, pero llevará su proceso en libertad

Tijuana, B.C.- Durante la madrugada del martes, fue detenido José Martín "N", quien sustrajo a Camila Martínez Valdéz, su hija de dos años, con quien comparte paternidad con Viridiana Valdéz Burgara, quien presentó tres denuncias en su contra.



La madre de la niña de dos años, se mostró decepcionada del sistema de justicia, puesto que José Martín "N" quedó en libertad tras una audiencia en la cual el juez no consideró razones suficientes para proteger la integridad de Viridiana Valdez Burgara, reteniendo al hombre.

El juez determinó que con el simple hecho de decirle a José Martín que no se me acerque ya con eso yo no corro peligro, a pesar de que trabajamos en el mismo lugar”, mencionó Valdez Burgara, tras brindar declaraciones en las afueras de la penitenciaría.

La medida cautelar para cuidar la integridad de Viridiana, se resumió en mantener distancia entre ambos padres de Camila, quien sufre autismo en nivel 1 y ha sufrido violencia por parte de su padre, José Martín Martínez Cruz.



Valdez Burgara lamentó no saber dónde se encuentra su hija, pues mantenía la esperanza de que el padre de la niña la entregara o dijera donde se encuentra, así mismo, la familia del agresor aún lo protege, indicó.



“Las autoridades hicieron toda su labor, no tengo ninguna duda de ellos y yo lo ví, me acerqué a José Martín "N", le dije que me entregara a mi hija pero ni siquiera volteó a verme, van 28 días y no ha querido darme la cara para decirme dónde está mi hija” sentenció.



Su estabilidad emocional corre peligro



La madre de la sustraída declaró que los primeros 21 días ni siquiera sabía si la niña seguía con vida y su temor era muy grande dado lo violento que es Martínez Cruz, así como el resto de su familia, por lo que tuvo ansiedad.



“El día 21 de búsqueda él publicó un video en YouTube, mi familia vio el video y alcanzó a ver a mi hija por casi siete minutos, la vieron más delgada, ojerosa y ansiosa, recordemos que es una niña con autismo”, apuntó.

Viridiana señaló que por el bien de su estabilidad emocional, le recomendaron que no viera el video, dado que el agresor brindó su propia versión de los hechos la cual pudo haber alterado de mala manera a la madre de familia.



“Aqui estoy, 28 días después, con su padre detenido, por una denuncia de violencia familiar, pero sigo sin saber dónde está mi hija”



Puntualizó que confía en que las pruebas que ella ha demostrado y aportado a las autoridades, así como las tres denuncias que interpuso en contra del hombre, puedan ser suficientes razones para que la Fiscalía actúe de forma propia y adecuada.

“Con estudios, evidencias, fotografías y videos el grado de peligrosidad de su padre y de su familia, espero que las autoridades hagan algo, todos los días les he exigido y voy a seguir exigiendo”, reclamó.