Desaparece joven haciendo entrega de ventas por FB

Tijuana, BC.-Danna Sugey Salgado Dávalos salió el 30 de marzo de 2020 a entregar ropa que había vendido por Facebook, pero nunca regresó, desde entonces su familia la busca incansablemente.

La joven, de 21 años, vive con su esposo, hijo y abuelos en el fraccionamiento llamado Ke Casas en Tijuana.

Sus familiares comentaron que es una joven hogareña, no tiene muchos amigos y siempre ayuda a las personas, por ejemplo, a sus vecinos les regala comida.

Era muy frecuente que saliera a entregar pedidos de ropa que vendía, planeaba poner un local con ayuda de sus padres, hoy lamentablemente su abuelo relató cómo fue el día 30 de marzo cuando desapareció.

“Yo estaba en el sofá, ella había estado toda la tarde en su recámara con su bebé y cuando llegó su marido me dijo que ahorita volvía, que no tardaba, ella iba a las canchas a entregar una venta, miré cuando se iba”, relató Silvano Dávalos, abuelo de Danna.

“Habían pasado horas y le dije a mi esposa, ‘Danna no ha regresado’ y mi esposa me dijo que no me preocupara, que ahorita volvía y no, no volvió, yo le quiero decir si me puede ver que aquí yo la recibo con los brazos abiertos”, agregó entre lágrimas.

Los padres de la joven se unieron a colectivos que buscan a personas desaparecidas, hicieron marchas, presentaron la denuncia y aún sin resultados, permanecen con la esperanza de encontrarla con vida.

Sugey Dávalos, mamá de la joven, detalló que, de acuerdo con su yerno, la chica a la que Danna le entregaría la ropa era una clienta frecuente.

“La chica nos dice que Danna nunca llegó, el tramo (rumbo a las canchas) no es nada lejos, solo es caminar hacia arriba y siempre hay gente, es raro que nadie haya mirado nada”, añadió.

Alonso Garay Pérez, esposo de Danna, comentó que el día de los hechos él acababa de llegar de trabajar y se quedó cuidando a su niño para que Danna fuera a entregar su venta, pero ella jamás volvió.

“Se me hizo muy raro, ella no es así, y estaba supercerca, entonces me salgo y la voy a buscar y nada, su abuelo me dice que la miró salir pero pues no miró nada raro y ni yo, la he buscado en todos lados, no tienen idea, pero ni rastro”, apuntó.

Hasta el momento personas dicen haberla visto en Monterrey, Guadalajara y las calles de Tijuana, datos que son solo suposiciones.

La familia de Danna solicita el apoyo de la ciudadanía, y de tener información comunicarse al teléfono 664 122 3056.