Delincuentes en la cárcel, clave para reducir inseguridad: Fiscal estatal

Lograr que las personas que cometen algún ilícito se mantengan en prisión es uno de los factores de la disminución en la incidencia delictiva en los últimos dos meses, considera el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández (GRH).

En entrevista con GRUPO HEALY, Ruiz Hernández, acompañado del fiscal central, Hiram Sánchez Zamora (HSZ), detalló que la mayoría de los delitos en la Entidad, incluidos los homicidios y los robos en todas las modalidades, han disminuido gracias a la labor de la Agencia Estatal de Investigación y a que se han enfocado en mantener a los delincuentes tras las rejas para evitar la reincidencia.

Con relación de la investigación contra el ex secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, dijo que es un asunto de procuración de justicia y no político, en el que existen denuncias en su contra.

Respecto del cateo a una de las viviendas del ex gobernador del Estado Francisco Vega, manifestó que fue con base en una investigación de desvío de recursos.

¿Qué avances se han tenido en el tema de la disminución en la incidencia delictiva en mayo y junio?

GRH: En homicidio en Tijuana ha ido a la baja en un 19%, en feminicidios también estamos a la baja, el delito de secuestro ya no lo tenemos, eso se debe precisamente a que la unidad antisecuestro es una unidad con personal muy capacitado.

En el último secuestro que se tuvo en el Estado, no solo logramos detener a los responsables que operaban en Tijuana, sino que también trascendió a Estados Unidos, allá se logró detener un grupo criminal que eran los responsables de recibir los pagos supuestamente recibían de los secuestros.

Fue una organización criminal de más de nueve elementos, todos muy jóvenes, por cierto. Gente muy joven, el líder de la organización criminal inició con robo de vehículos, terminaron queriendo llevar a cabo secuestros, pero también cometieron homicidios.

Hemos hecho aquí en Tijuana más de 400 cateos para poder atacar el problema de narcomenudeo.

Foto: Sergio Ortiz

¿Preocupa que cuando se terminen las medidas de confinamiento aumenten nuevamente los delitos?

GRH: La única forma de terminar con esos delitos es cuando investigas y llevas a los responsables a prisión. ¿Qué hemos hecho nosotros? investigar, judicializar y lograr que, a través de una prisión oficiosa, estas personas queden en la cárcel.

Si no hacemos este trabajo, lógicamente difícilmente puedes prever; tenemos más de 260 gentes en prisión de noviembre a la fecha por homicidio, que han sido órdenes de aprehensión ejecutadas.

Las más de 250 personas que están en prisión por homicidio, muchos de ellos con 20 o 30 homicidios cometidos, eso es lo que evita que esto crezca, igual es en robo de vehículos, en robo a casa habitación. No solo es llevarlos a prisión, sino, cuando obtengan su libertad, si la llegan a obtener, poner una vigilancia permanente sobre ellos.

En el tema de trata de personas ¿sí existe ese problema en Baja California o cuál es la situación?

HSZ: Encontramos que había ciertas conductas de violencia sexual o relacionadas con delitos sexuales que no eran tipificados, no eran clasificadas conforme a la norma penal, el delito de trata de personas, el de pederastia y algunos tipos de violaciones sexuales.

Con la nueva fiscal y atendiendo a la instrucción del Fiscal General del Estado, se clasificaron los expedientes como debieron estar clasificados desde un inicio, entonces tuvimos más acciones en contra de la pederastia y en contra de los delitos de trata de personas.

Tenemos a gente vinculada a proceso por trata de personas en la ciudad de Mexicali y en Tijuana principalmente, en las que incluso el padrastro, la madrastra, la hermana estaban comercializando sexualmente con sus familiares, con la hermana menor, las amigas de la hermana, el padrastro con la hija, encontramos que utilizaron en algunas ocasiones páginas de Internet, engañando a las jóvenes y terminaban siendo comercializadas sexuales.

¿Existe la problemática en Baja California?

HSZ: Más que una problemática, es una conducta que ya se veía en otras partes de la república, sin embargo, aquí en Baja California encontramos que el único expediente que se había ejercido acción penal fue en 2014 y nada más fue uno dentro del sistema tradicional.

No es que haya una problemática, solo había un abandono.

Al inicio de su gestión se presentó el proyecto de la preparatoria militarizada ¿qué actualización hay en el proyecto?

GRH: No es obligatoria para nadie, simplemente es un proyecto de vida para la adolescencia, para rescatarlos de la delincuencia, que sepan cómo pueden, a través de estos esquemas educativos, tener un proyecto de vida. Es para criaturas que de alguna forma han sido afectados por depresión o por adicción al alcohol o las drogas.

Queremos que, si esos muchachos pasan el examen y tienen el deseo, puedan ingresar para que corrijan su vida. Habrá cupo para un sector del lugar donde se encuentra Natura, en el fraccionamiento, otro para criaturas que están viviendo en el DIF, adolescentes que también están en condiciones no deseables.

¿Ya se presentaron padres de familia a la Fiscalía para pedir información sobre las inscripciones?

GRH: El cupo está para 200 alumnos, yo creo que estamos superados de solicitudes pero estamos analizando a quién le damos la oportunidad, es una ventaja porque no solo es una escuela que no tiene costo, es una preparatoria que se les va a dar de comer, pueden entrar temprano e ir a su casa en la tarde.

Si logran acreditar los tres primeros semestres, los siguientes serán ya internados, es algo que se va a pelear por poder ingresar.

En el tema del cateo a la casa del ex gobernador ¿podría platicar un poco de los antecedentes que llevaron al cateo?

GRH: En la carpeta de investigación se buscaba determinada documentación. Lo que se denuncia o se está investigando son desvíos, recursos económicos, entonces estamos buscando documentación que acredite que estos desvíos se dieron.

Ese cateo ordenó que se buscara la documentación, exclusivamente íbamos por algo especifico, documentación, sistemas tecnológicos, computadoras, todo que tuviera relación con búsqueda de pruebas que nos llevaran a comprobar los ilícitos relacionados con los denunciados.

Buscamos chequeras, estados de cuenta, todo aquello que nos sirviera para integrar la carpeta de investigación.

En el tema de la detención del ex director de la Policía Municipal, el capitán Huerta, y Leyzaola ¿por qué considera que pasaron casi diez años para solicitar una orden de aprehensión?

GRH: Es un tema interesante, hay mucha denuncia por parte de víctimas que no habían sido atendidas. Cuando vemos que llegan las víctimas que no eran escuchadas, prácticamente revisamos las carpetas de investigación, aquellas que por suerte para los delincuentes están ya en un proceso de caducidad.

Cuando existen elementos y estamos a tiempo, se tiene que ejercer acción penal; en este caso hay como tres o cuatro carpetas donde, con el sistema anterior, tenían que ser consignadas a un juez del sistema anterior y el juez es que tenía que resolver. Ya había pruebas y por alguna razón que no me consta no habían sido otorgadas al juez.

¿Cómo se ha desarrollado esta búsqueda del teniente coronel y qué impresión le dan las marchas en apoyo?

GRH: Lo que se tiene que hacer aquí en lo más sencillo, que se presente ante el juez y que el juez determine lo que corresponda, si logra acreditar su inocencia, pues que la acredite.

Tenemos que olvidarnos de las cuestiones políticas, no porque se haga una marcha no lo vamos a sancionar si cometiste un delito, eso ya pasó a la historia.

Yo les he dicho a los fiscales que si una persona comete algún delito, toma unas instalaciones del Estado, una caseta de cobro, no porque políticamente me afecte no lo voy judicializar.

Si la defensa de este señor es política, está bien, pero en estos momentos su situación no es política, su situación es jurídica, tiene que comparecer ante un juez, acreditar su inocencia y que el juez determine.

¿Cuál es el papel de la fiscalía en los temas de abuso policial, especialmente en Tijuana?

Todo es capacitación, la labor de la policía a veces se deja a un lado, pero también hay que ver cual es su tarea; muchas veces actúan sin la capacitación necesaria, no es que sea de mala fe, anteriormente había policía que trabajaba con base en corrupción, al menos así lo señalaba la sociedad.