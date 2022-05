Decomisa Sscbc más de 14 mdd en droga

Tijuana, B.C.- Más de 14 millones de dólares en droga se decomisaron en el camión que fue abandonado después de salir de una narco bodega localizada el miércoles por la tarde en la Tercera Etapa del Río Tijuana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briseño detalló que en la unidad fueron localizadas al menos 781 mil dosis de droga.

Dicho vehículo fue interceptado en la Vía Rápida Oriente, tras haber salido de la bodega ubicada en la avenida San José, dentro de la colonia Río Tijuana Tercera Etapa, para la cual esperan orden de cateo.

Se presume que hay mayor cantidad de sustancias tóxicas (en la bodega), cuando arribamos obviamente huyó esta gente, se dispersó y más adelante se bajaron dos personas y huyeron y se observó en su interior la droga ya señalada”, dijo.

Landeros Briseño detalló que como parte de los 781 mil dosis fueron incautados 580 kilos de metanfetamina, 190 mil pastillas de fentanilo, dos kilos de heroína y nueve de cocaína, representando un total de 14 millones 760 mil dólares en pérdidas para el grupo delictivo que tenía posesión de los enervantes.

Descubren laboratorio de fentanilo

“Venían en diferentes cajas de jugo, que yo de momento pensé que era para ocultar la droga, sin embargo cuando se empezaron a checar esas cajas contenían en su interior droga, de esa manera se solicitó apoyo para custodiar los enervantes”, agregó.

“Se tiene el nombre del titular de la bodega pero esa información se va a manejar en la investigación correspondiente”, explicó.

El Secretario descartó que tanto el camión como la bodega asegurada, tengan alguna conexión con el laboratorio de fentanilo localizado el lunes por las autoridades.

“Desde luego que tiene que estar relacionado con algún laboratorio, pero no podemos precisar que sea con ese laboratorio y por las cantidades no creo que sea, no creo que tenga la capacidad de producir un número tan grande”, puntualizó.

Landeros Briseño anunció que hasta el momento es el aseguramiento de droga más significativo para la administración, pues pese a que ha habido decomisos en mayores cantidades, este representa más pérdidas económicas.