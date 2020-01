Atestiguaron vecinos violencia dentro de vivienda de detenido

Tijuana, BC.- Sonidos de excavaciones y de violencia en contra de sus parejas sentimentales fueron constantes durante las últimas semanas en la casa de Santiago “N” en la colonia Obrera.

Una vecina de Santiago “N” lo describió como una persona problemática y violenta con sus parejas sentimentales.

“La persona que vivía ahí era muy problemática, siempre había ruido, los que le rentaban siempre se estaban peleando, entonces estaba acostumbrada al ruido, ponía la música para no escucharlos”, detalló.

En las semanas previas a la desaparición de Jesús Rubén y María Teresa, recordó, fue común escuchar trabajos de construcción y de excavación, sin embargo no se imaginó que estuvieran relacionados con homicidios.

“Se oía ruido de carpintería, carrocería, se escuchaba de todo, escarbaba, todo el tiempo estaba ahí reparando, escuchaba palazos pero parecía que era en la casa de atrás”, manifestó.

La vecina manifestó que conoció a la señora María Teresa, de 65 años, a quien vio en múltiples ocasiones en el domicilio principalmente cuando le cobraba la renta a Santiago “N”.

Sobre Santiago “N”, relató que se presentó cuando llegó al domicilio por primera ocasión, con una actitud amable y servicial.

“Cuando él llegó, se presentó diciendo que era el dueño, me presentó a su esposa, me dijo que no iba a haber problemas, que cualquier cosa que ocupaba, pero yo llegaba a mi casa, solo lo saludaba y ya”, añadió.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el comportamiento de Santiago “N” fue cambiando, al punto de golpear a su pareja regularmente.