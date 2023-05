Asciende a 27 el número de lesionados por explosión en Tijuana

Tijuana, BC.- Un total de 27 lesionados, tres de ellos de gravedad, además del rescate de una persona atrapada en los escombros, dejó la explosión registrada la mañana de este martes en Tijuana.

Alrededor de las 09:40 horas, unidades de la Policía Municipal, de Protección Civil, la Cruz Roja, y ambulancias particulares arribaron al lugar luego del ingreso del reporte de una explosión.

Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos Tijuana, indicó que son tres personas lesionadas en condición grave, seis con heridas catalogadas como “amarillas” y 18 con lesiones menores.

La persona atrapada, que se encontraba en el sótano del establecimiento, fue rescatada después de una hora y 25 minutos por bomberos, quienes comenzaron una segunda revisión en el área con unidades caninas de rescate para buscar a una segunda persona.

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal, Bernardo Villegas, señaló que son tres locales y una vivienda en la parte de enfrente dañadas, y la zona está completamente con daño estructural.

No sabemos todavía, este tipo de eventos lo ocasiona acumulación de gas o acumulación de algún vapor disolvente, no sabemos todavía, no hay ninguna versión de los lesionados porque no están aquí en el lugar, una vez que saquemos a las personas lesionadas vendrían los peritos y personal de materiales peligrosos a hacer un monitoreo”, indicó Carrillo Venegas.