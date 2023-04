Gobierno estatal investigará causas de la explosión en Gas Silza

Rosarito, BC.- La Semarnat y la Agencia de Seguridad de Riesgos de la misma secretaría realizarán los trabajos de revisión para determinar la causa de la explosión en la planta de Gas Silza, que cobró la vida de 4 personas y dejó lesionadas a tres más, explicó el Secretario de Gobierno, Catalino Zavala.

El funcionario estuvo presente durante el Miércoles de Mañanera, realizado en el Centro de Convenciones Baja Center en Rosarito, espacio en el que la gobernadora dio su pésame a las familias afectadas e indicó que se trabaja en coordinación con las autoridades federales para apoyarlas.

Zavala Márquez precisó que la planta gasera se encuentra clausurada por Protección Civil y Bomberos, mientras se realizan las investigaciones, en conjunto con las autoridades federales, ya que es un tema que les compete.

Catalino Zavala, secretario de Gobierno.

Esperarán dictámenes

Dijo que hasta que concluyan los dictámenes se podrá tener información de la causa del siniestro, pues no se puede adelantar nada al respecto, aunque dijo que esta empresa sí contaba con los permisos correspondientes.

Agregó que se harán revisiones de las instalaciones de las plantas de gas en Tijuana y se pueda garantizar que estén en cumplimiento correcto de todas las normas de seguridad, de impacto y contención necesaria.

El Miércoles de Mañanera se realizó en Rosarito. Fotos: Carmen Gutiérrez

Dijo que la explosión se generó en un área de almacenamiento de gas y no por un incendio, sino por el movimiento de un cilindro cerca de 150 metros de distancia, que fue el motivo de la explosión y el siniestro en términos de las propias instalaciones sí fue controlado, no tuvo otras circunstancias a partir de los planes de seguridad que tienen pero aun así, se están revisando para saber si se cumple o no y si se actuó con los protocolos adecuados.

Por su parte, el Secretario del Trabajo del Estado, Alejandro Arregui, aseguró que se ha tenido contacto con familiares de las víctimas y con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, y canalizar a la inspección federal, que es la dependencia adecuada, en todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo y de cumplimiento.