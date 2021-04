Semáforo californiano de la pandemia podría desaparecer

San Diego, CA.- Actualmente San Diego está en el nivel rojo del semáforo californiano de la pandemia establecido hace casi un año.

Las actividades y la economía se reponen, con algunas restricciones, principalmente de acceso en negocios, templos religiosos, escuelas, restaurantes y gimnasios, pero como una tercera parte de la región, el estado y la nación ya se vacunó, parece que poco a poco podríamos regresar a la normalidad.

California propone eliminar el semáforo de contagios para junio, pero seguir con los protocolos, ya que la vacuna es eficaz contra la primera cepa del coronavirus, pero no sus variantes.

No garantiza que no te vayas a contagiar, pero no te va a pegar tan fuerte si te enfermas, y hasta el mismo doctor Fauci, jefe de Epidemiología en Estados Unidos, dice que podrían seguir los brotes, pero no tan severos.

Por esto el gobernador Newsom anunció el viernes que se podría eliminar el semáforo, "estamos anticipando que dentro de cinco semanas y media vamos a eliminar los niveles, por decir, y vamos a ampliar la disponibilidad de vacunas para todos", dijo en conferencia.

Este anuncio le sigue al realizado por el presidente Biden quien dijo que para mayo todos los adultos se podrían vacunar.

Ahora en California los adultos de 50 y más ya se pueden vacunar, así como todo residente de 16 en adelante que padezca condiciones crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad y asma entre otros.

California actualmente aplica dos millones de vacunas a diario y el Condado de San Diego se está enfocando en las comunidades más afectadas, lo que favorece sus planes para reactivar la economía.

El problema no es aplicar la vacuna, los 53 Condados del Estado de California han desarrollado la logística para vacunar a sus residentes, si no la falta de suministros, y una tercera parte de la población no se traduce aún a inmunidad de manada.