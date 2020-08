Salen presos antes de tiempo por el Covid

La Fiscalía del Condado de San Diego está notificando a víctimas de delitos que ciertos prisioneros están saliendo de la cárcel, esto pues el Departamento de Correcciones del Estado de California lo decidió para afrontar la pandemia.

Además de ser notificados que el preso que los agredió o victimizó salió, la Fiscalía está ofreciendo apoyo a la víctimas de delitos con asesoramiento e información de cómo obtener órdenes de restricción.

El pasado mes de Julio el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California decidió acelerar la liberación de ciertos presos de alto riesgo médico, y aquellos que tengan menos de un año restante a su sentencia, como parte de los esfuerzos de reducir la población penitenciaria y así afrontar la pandemia del Covid-19.

A nivel estatal, podrían ser hasta 8 mil los presos que serían liberados como parte de dichas medidas.

“Si bien muchos de los reclusos que fueron liberados ya estaban llegando al final de sus mandatos, el CDCR también está liberando a los reclusos que fueron condenados a cadena perpetua por delitos muy graves”, dijo la Fiscal Summer Stephan, por lo que San Diego ha solicitado que se haga la notificación a sus víctimas, antes de que comenzaran a producirse las liberaciones en San Diego, y así poder obtener garantías al respecto.

De las cárceles locales, como el Richard J. Donovan Correctional Facility en Otay y la cárcel femenil de Las Colinas en Santee, sólo podrán salir a quienes les queda un año por cumplir su sentencia, quienes no estén purgando una sentencia por violencia doméstica ó crimen violento, que no tenga una sentencia que le requiera registrarse como ofensor sexual y que no sea determinado como preso de alto riesgo propenso a la violencia.

Cualquier víctima de un crimen puede comunicarse con la División de Servicios para Víctimas del Fiscalía de Distrito al 619-531-4041, para recibir apoyo