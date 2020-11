Registra San Diego récord de casos de Covid-19

SAN DIEGO, California.- Las autoridades de salud del condado de San Diego reportaron un récord de mil 546 casos de Covid-19 este martes.

Con ello se registran más de 600 casos nuevos por catorceavo día consecutivo, con 16 muertes adicionales.

Entre el domingo 15 al sábado 21 de noviembre, la vecina región registró más de mil contagios diarios durante tres días, promediando de 718 a mil 478 casos diarios, pero los contagios subieron aún más en días recientes, ahora pasan de mil 500.

El miércoles pasado, cuando el gobernador Gavin Newsom anunció que 48 condados de California entraron al nivel morado, se informó de una nueva atenuante a la medida de arraigo domiciliario impuesta en marzo, que sigue vigente. Ahora la orden es que no sólo la gente quede en casa, sino que no salga durante las noches, entre las 22:00 a las 5:00 horas y de no seguir la medida enfrenta multas y hasta el arresto.

La gente sí puede ir a la tienda a comprar comida, las farmacias si necesita medicamentos, o pasar a recoger su orden de comida a restaurantes.

Los restaurantes y todos los negocios deben cerrar a más tardar las 22:00 horas, pero el portal Sandiegoville reporta que más de 100 restaurantes cerraron sus puertas hasta nuevo aviso, pues muchos dicen no van a poder sostenerse.

La lista completa también fue publicada en Facebook, indicando que algunos de los restaurantes tal vez se cierran por completo.

Karen, la proprietaria de Small Bar & grill en la zona de University Heights, que el 12 de noviembre anunció mediante la página de su establecimiento en Facebook "me pesa anunciar el cierre. Hemos navegado varios años retadores, pero el 2020 ha sido mucho para este bar. Después de 11 años les estamos muy agradecidos por su apoyo, pero estamos, estoy muy cansada física y emocionalmente, ya que no nos salen las cuentas".

Si no fuera suficiente que no están sacando lo necesario para mantener el negocio, tuvieron que cerrar durante una semana a principios de Noviembre porque un empleado dió positivo al Covid.

La propietaria anunció que venderan los platillos tradicionales de la cena de Acción de Gracias, a quienes quieran comprarlos y ella misma estará cocinando.

Esta semana

El domingo 22 de noviembre no se reportaron cifras de contagio, pero el lunes el Condado de San Diego anunció que mil 167 personas resultaron positivos a su prueba de Covid, y el martes se reportaron mil 546 nuevos casos con 16 muertes.

Ahora las edades de los contagiados fluctuan entre los 18 y 55 años, no tanto personas de la tercera edad, sino más jóvenes.

Y de nuevo, se indica que la mayoría de los contagios se reportan en casas, por reuniones familiares y entre amigos, aunque tanto se recomienda quedarse en casa con la gente que vive, que no reciban visitas.

Por eso varios restaurantes, gimnasios y otros negocios entablaron una demanda contra el Condado y el estado de California, objetando el nuevo cierre temporal de negocios.

En la demanda se indicaba que estos negocios no deberían de cerrar pues no son el foco de infección y que les deben permitir seguir operando en interiores.

Dicha demanda fue revisada por el juez Kenneth J. Medel quien dictò a favor de la salud pública.

La demanda será revisada de nuevo dentro de un mes.

Por lo pronto los restaurantes tuvieron que cerrar comedores, siguen atendiendo al aire libre, si es que pueden poner mesas en sus exteriores, y con el esquema de comida para llevar.

Algunos gimnasios sacaron su equipo también al exterior, pese a que no están diseñados para ello, y atienden a sus clientes también en los patios y estacionamientos.

Las cifras de la semana

Sàbado 15 de noviembre - mil 087 contagios

Lunes 16 de noviembre - 833 contagios

Martes 17 de noviembre - 718 contagios y 7 muertos

Miércoles 18 de noviembre - 922 contagios y 12 muertos

Jueves 19 de noviembre - 890 contagios y 7 muertos

Viernes 20 de noviembre - mil 091 contagios y 8 muertos

Sàbado 21 de noviembre- mil 478 contagios y 6 muertos

Domingo 22 de noviembre - no se reportaron cifras

Lunes 23 de noviembre - mil 167 contagios

Martes 24 de noviembre - mil 546 nuevos casos con 16 muertos.