Jóvenes son el 44% de los infectados por covid en San Diego

De los más de 20 mil casos registrados de coronavirus en San Diego, casi la mitad de estos son jóvenes que comúnmente se confían de su suerte.

La cifra de contagio sigue en aumento, y cada vez son más los de entre 20 y 40 los que dan positivo, pues son los que están saliendo a los bares, vinaterías, cervecerías, hoteles y otros negocios, donde se han reportado brotes.

A partir de la segunda semana de Junio, San Diego promedia 500 contagios diarios y en su mayoría son jóvenes de entre 20 y 39 años de edad los que dan positivo.

“Los jóvenes se creen invencibles, que no se van a enfermar, pero no es el caso”, dijo la doctora Wilma Wooten, Oficial de Salud del Condado de San Diego, quien agrega que no solo se están enfermando, sino que son los que terminan en las salas de emergencia y son los que más se están hospitalizando recientemente.

A partir de la segunda semana de Junio, se promedia 16 hospitalizaciones por COVID, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, “la evidencia es clara, conforme fue saliendo la gente, especialmente los jóvenes, empezamos a ver un aumento de casos de COVID”, dijo Wooten, reafirmando lo que se esperaba, que la reactivación paulatina de la economía llevaría a más contagios.

FUMADORES Y VAPORIZADORES, LOS MAS AFECTADOS

Como con otras aflicciones respiratorias, el COVID le ha pegado más duro a quienes padecen de condiciones crónicas, pero también a los fumadores y quienes usan los cigarros electrónicos también referidos como ‘vapes’, que han sido muy populares entre la juventud, pero de acuerdo al Dr. Scott Eisman, especialista en enfermedades pulmonares del hospital Scripps Memorial, los fumadores y vapeadores, están prensentando complicaciones, incluyendo coágulos pulmonares y en otras partes del cuerpo.

Entre las aflicciones ocasionadas por el Coronavirus, dice Eisman, se han presentado embolias, problemas cardiacos, disfunciones cerebrales así como fallas en el riñón y el hígado