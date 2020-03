California bajo toque de queda

San Diego, California.- El gobernador de California, Gavin Newsom anunció un toque de queda para todos los residentes del estado, a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, debido al coronavirus.

El toque de queda es obligatorio para todos los residentes en California, y sólo se tendrá en operación ciertos negocios incluyendo mercados, farmacias, gasolineras, bancos, y centros de lavamatica.

Como parte de la orden ejecutiva emitida por el gobernador, se prohibió la operación de comedores de restaurantes, bares y centros nocturnos, cines, gimnasios, centros de convenciones, y eventos públicos.

Las autoridades del gobierno del estado de California recomendaron a los residentes a quedarse en casa; lavarse las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos; taparse con un pañuelo la boca cuando se estornuda o tose; limpiar y desinfectar todos los objetos y superficies, si no se tiene agua y jabón, usar un antibacterial.

Además, no se recomienda saludar de mano, tocarse la cara, ir al doctor si no se siente enfermo, y no se recomiendan las compras masivas de guantes o mascarillas.

De acuerdo al último reporte del gobierno del estado hasta las 18:00 horas del 18 de marzo, se tenían 675 casos positivos de coronavirus y 16 muertes en California.