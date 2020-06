Tras publicaciones clasistas festival Entijuanarte pide disculpas 

Tijuana.- Durante más de 12 horas las páginas oficiales en Instagram y Facebook del festival cultural Entijuanarte mantuvo entre sus historias al menos tres publicaciones que fueron calificadas como clasistas y de aporofobia por los usuarios, ya que en ellas se critica destinar recursos públicos a personas pobres bajo el argumento de “dale dinero a un pobre y se hará pobre de nuevo”, según expresaba la frase publicada.

Tras las críticas, la directora general de la institución, Cecilia Ochoa, emitió un comunicado en el que se deslinda desconociendo el origen de las publicaciones, las cuales, dijo, son “ajenas a nuestra misión y a nuestra ética”.

La disculpa desató otra ola de comentarios negativos e ironicos, que además de juzgar la actitud señalaron que el festival cultural también ha sido beneficiario de recursos públicos. .

“Aprendan a responsabilizarse de su clasismo y dejen de usar el nos hackearon. Más de 14 horas arriba y si no se les hubiera dicho les hubiera importado que estuvieran esos mensajes ahí”, escribió un usuario de Facebook.

Otro usuario en Instagram comentó: “Yo no postie, me hackearon ������ que penita que no sepan responsabilizarse de su clasismo.”

El comunicado concluye con el compromiso de proteger las redes de Entijuanarte e investigar lo sucedido para evitar que se repita, aunque sin reconocer su responsabilidad.