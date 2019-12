Recibe escritor veracruzano Premio Bellas Artes BC de Dramaturgia 2019

El premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia 2019, “Luisa Josefina Hernández”, fue entregado al escritor, periodista y criminólogo veracruzano Carlos Manuel Cruz Meza, en una ceremonia encabezada por Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California.

Ante un nutrido público, en el Multiforo de la representación en Tijuana de la Secretaría de Cultura, Cruz Meza también compartió algunas anécdotas que enmarcaron la creación de la obra “El tren de los animales”, la cual lo hizo ganador de este certamen nacional convocado cada año por la Secretaría de Cultura de Baja California, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Marian Pipitone de la Roche, subdirectora de Literatura y Autores de la Coordinación Nacional de Literatura del Inbal, recalcó que el jurado calificador determinó como ganadora esta obra “…por el tratamiento de un tema universal de manera contemporánea, desde un punto de vista poco explorado en nuestro país y por tratarse de una obra que mantiene un tono dramático coherente con su fabulación, así como por la buena construcción dramática de la pieza en general”.

Por su parte, Ochoa Palacio reiteró el interés de fortalecer durante esta nueva gestión las colaboraciones interinstitucionales en beneficio de los artistas y creadores, especialmente aquellas que impulsen el reconocimiento a la calidad creativa y la itinerancia de importantes expresiones artísticas hasta esta región del país.

Tras recibir su reconocimiento Cruz Meza, recordó que sus primeros acercamientos con el teatro fueron en su época de bachillerato, cuando participaba en montajes escolares y adaptaciones de los grandes clásicos. “Yo no soy dramaturgo, soy periodista, pero esta es la tercera obra que escribo, me gusta este género como un pasatiempo que me permite generar mis propias historias”.

Entre los invitados especiales se hicieron presentes Minerva Tapia, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura; Daniel Serrano y Lourdes Lara, coordinadores de los centros estatales de las artes de Tijuana y Ensenada, respectivamente; así como Jorge Conde y Hartwig Lugo representantes de la Secretaría de Cultura en Tijuana y Ensenada, respectivamente.

