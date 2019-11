Recibe autor regiomontano en el Cecut el Premio Binacional de Novela Joven 2019

En el marco de Norte 32° Encuentro Literario 2019, este sábado 9 de noviembre la directora general del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, Viaka R. Santana, encabezó la ceremonia de entrega del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras / Border of Words 2019, al escritor regiomontano David Alfonso Estrada Ávila por su novela “La pecera de Dios”.



Dotado con 70 mil pesos, este premio binacional es convocado cada año en forma conjunta por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Cultura, a través del Programa Cultural Tierra Adentro y el Centro Cultural Tijuana, institución esta última que publicará la novela galardonada en su Colección Editorial 2020.



“Para el Cecut, participar en esfuerzos transversales que permiten la colaboración intersectorial en favor del desarrollo artístico y cultural, siempre representa una oportunidad y una alta encomienda”, planteó la Dra. Robles Santana al celebrar el largo vínculo establecido con la SRE “que ha permitido que nuevas voces se hagan presentes a través de todas las novelas que han logrado publicarse en razón de esta convocatoria”.



Momentos antes de felicitarlo calurosamente, la servidora pública se refirió a David Alfonso Estrada Ávila como un escritor que con su obra “ya empieza a contribuir al patrimonio cultural e intelectual de la franja fronteriza, una zona vital, creativa, en la que acaso en razón de la constante movilidad por las migraciones, se ha nutrido de paradigmas y visiones que hoy en día le otorgan un carácter único”.



Los artistas de frontera, añadió la funcionaria federal, se caracterizan de alguna manera por su sensibilidad hacia la reflexión de ciertas temáticas sociales, por su activismo, por su incesante reflexión en torno a la identidad, por su liderazgo creativo.



“Comunicólogo, especializado en producción audiovisual, regiomontano, editor, colorista, David Alfonso Estrada Ávila se perfila ya como un autor que amenaza con sorprendernos y ofrecer a sus lectores sólidas propuestas narrativas”, subrayó la Dra. Robles Santana.



Precisó que en el CECUT “estamos comprometidos con la literatura en todas sus expresiones, géneros y definiciones, pero, sobre todo, estamos comprometidos con acompañar a todos aquellos que deseen formar parte del cambio profundo de México, un cambio sin simulaciones, un cambio en la mirada, que nos convierta no en inertes espectadores, sino en activos participantes, como audiencias y como lectores”.



Al referirse a “La pecera de Dios”, la Dra. Robles Santana citó las palabras del jurado que otorgó por unanimidad el Premio Binacional de Novela Joven 2019 a “La pecera de Dios” por “alternar alucinación y realidad en una sólida propuesta narrativa, que además se inserta en la tradición de la novela picaresca contemporánea, a través de una lectura fársica de evangelios y mesianismos”.



El autor galardonado, quien estuvo acompañado por el subdirector de Comunicación, Documentación y Memoria del CECUT, Jaime Cháidez Bonilla, agradeció las palabras de la funcionaria federal y de Daniel Salinas Basave –integrante, junto con Ana Clavel e Isaí Moreno, del jurado que otorgó el Premio Binacional Frontera de Palabras 2019–, quien en comunicación telefónica felicitó al escritor regiomontano por la obtención de la presea.



“La pecera de Dios”, señaló Salinas Basave, posee una narrativa que de inmediato mete al lector en la mente fragmentada de un personaje esquizofrénico; si bien en principio la narrativa es aparentemente confusa, pronto conduce a la revelación de que el personaje está en un centro de internamiento cuyas entrañas refleja de una manera cruda y al mismo tiempo con gran sentido del humor. Y esas cualidades captaron la atención del jurado, puntualizó el escritor.



Tras agradecer las palabras suscitadas por su novela, David Alfonso Estrada Ávila explicó que si bien “La pecera de Dios” comenzó como un tipo de denuncia de las condiciones que prevalecen en los centros de internamiento, pronto los diálogos que sostiene el personaje dentro de su cabeza comenzaron a adquirir tal protagonismo que convirtieron al texto en una novela de ficción que refleja la mente fragmentada del protagonismo, de tal modo que se mezclan los sucesos realmente acontecidos con las representaciones distorsionadas que hace en su mente.



La visita del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras / Border of Words 2019 al CECUT concluyó con un recorrido por la exposición Bronces del escultor Jorge Marín, en compañía de Jaime Cháidez.