La poeta Valeria Guzmán recibió el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019

La poeta Valeria Guzmán Pérez ganadora del Premio Nacional de Poesía Tijuana (PNPT) 2019, presentó su poemario y recibió el galardón este lunes 23 de septiembre en la Sala Rubén Vizcaíno Valencia del Antiguo Palacio Municipal de Calle Segunda.

María Dolores Rivera de Gastélum, presidenta del Patronato DIF Tijuana, en representación del Alcalde, Juan Manuel Gastélum y Haydé Zavala Leyva, directora del IMAC Tijuana, encabezaron la entrega del premio de 100 mil pesos, diploma y presentación de “Ofidias: en otra piel serán las mismas marcas”.

La premiación fue resultado de la convocatoria 2019 emitida por el Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, en el marco de los festejos por el 130 aniversario de fundación de la ciudad.

“Quiero felicitar a la poeta Valeria Guzmán, ganadora de este certamen, porque ella viene a contribuir con su ejemplo de superación, permitiéndonos conocer ese valioso trabajo. Decirle que es un ejemplo para todos y que siga adelante con esos éxitos”, enfatizó la Presidenta del Patronato DIF.

Haydé Zavala Leyva, directora del IMAC, destacó que el Premio Nacional de Poesía Tijuana es emblemático de la ciudad, se convoca desde hace más de 20 años por autoridades municipales y ha sido muy generoso ya que ha premiado a poetas de muchas partes del país.

“Tiene un gran prestigio, nos han comentado algunos integrantes del jurado en ediciones anteriores, de las cuatro que nos han tocado en esta administración, que incluso la calidad de los trabajos se compara a la de concursos como el Premio de poesía Aguascalientes”, indicó.

La poeta ganadora del PNPT 2019, Valeria Guzmán, enfatizó que en estos tiempos en los que a causa de la violencia de género muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres decidió escribir “Ofidias” como un bastión de resistencia desde la palabra.

“La metáfora trazada en este libro no es simple, no es un simple libro sobre mujeres y serpientes, no es un simple libro sobre mujeres suicidas, por sus páginas recta la singularidad de la voz de todas las insumisas de la poesía”, señaló.

“Escribí este libro por todas aquellas mujeres que escribieron en la oscuridad de la noche y cuyas voces fueron acalladas, y por quienes escribieron a la luz del mediodía con seudónimos porque no pudieron tener un nombre propio”, puntualizó.

La primera edición de “Ofidias: en otra piel serán las mismas marcas”, a cargo de IMAC, cuenta con un tiraje de 500 ejemplares, se podrán adquirir en 100 pesos cada uno en las oficinas del Antiguo Palacio Municipal de calle Segunda, en zona Centro, mayor información al 688 17 21