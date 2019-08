César Évora se pone en sus 'zapatillas'

César Évora está rodeado de mujeres, y no solo por la obra de teatro “Las arpías recargadas” donde es el único protagonista masculino, sino porque es esposo y también padre de dos hijas.

El actor, que presentará dicha puesta escénica el próximo 3 de septiembre en Tijuana, se mostró a favor del movimiento feminista que la semana pasada protagonizó manifestaciones en distintas ciudades de la República Mexicana para protestar contra la violencia de género.

“Tengo hijas y sé perfectamente lo que vive una mujer; lo que sufre, lo complicado que es coexistir en este mundo machista que tenemos por muchas causas. Es un asunto que a todos nos atañe, especialmente a los hombres que debemos enfrentar este problema con honestidad”, dijo César Évora a esta Casa Editorial.

Agregó que todos venimos de un vientre materno y ese respeto que, probablemente le tenga la mayoría a sus respectivas madres, se lo deberían tener a las mujeres.

“No es un problema de ayer o de modernidad, sino de toda la vida. El movimiento feminista tiene muchos años. En el siglo pasado la mujer tuvo derecho al voto, cosa que parece absurdo que apenas sucediera, pues no podían opinar siquiera”, añadió.

“Hay zonas en este planeta donde la mujer es un objeto más de la casa y es un fenómeno que se debe de enfrentar y cambiar porque no se me hace justo, y lo digo como padre y hombre. Tenemos que levantar la vista y ver este problema de frente, no esconderse bajo la excusa de ‘yo soy así’, o ‘así me criaron’; todos podemos cambiar, todos podemos arreglarlo”, continuó.

UN HOMBRE RODEADO DE ‘ARPÍAS’

Para la obra de teatro de “Las arpías recargadas”, César dará vida a Marcelo, un hombre que será “asesinado” por una de las mujeres de su familia.

El artista es el único actor masculino del elenco compuesto por Victoria Ruffo, Sherlyn, Ninel Conde, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Laura Zapata, Ana Patricia Rojo, Zoraida Gómez y Cecilia Galliano.

“Es un terreno muy peligroso hasta para opinar qué hace a una mujer una arpía. En esta obra de teatro veremos a algunas que parecen arpías pero no lo son, y otras que son el caso contrario”, dijo.

“Para esta temporada tenemos a Marcelo físicamente porque en la versión anterior el público nunca lo vio, solo lo conoció por lo que ellas decían”, comentó.

...Y hablando de mujeres

César Évora continuará trabajando con temas relacionados a las mujeres o el feminismo, pues recientemente comenzaron las grabaciones de la nueva telenovela “Vencer el silencio”.

“La historia trata precisamente de estos temas del feminismo. Se centra en cuatro mujeres y su lucha fundamentalmente contra toda la violencia de género que se crea de distintas formas, desde la física hasta la verbal”, enfatizó.

“Hago el abuelo de la protagonista. Nunca he tenido juventud ni nada, siempre he sido el viejito de la historia. Son cosas que suceden pero me divierten muchísimo, me río de mí mismo. Es un gusto hacerlo y más para un proyecto con un tema tan importante como este”, finalizó.