Angélica Gutiérrez: Una mamá divertida

Angélica Gutiérrez es mamá de cinco hermosos niños; la más pequeña, Silvana, trae a todos con la ternura a flor de piel. Ella comparte el día a día de su vida como mamá acompañada de su esposo con el que escribe hasta ahora una historia de amor de quince años.

¿Cómo empezó tu camino como figura en redes sociales?

Siempre he sido una persona que le ha gustado compartir su vida en redes sociales, incluso antes de que se diera este nueva modalidad de bloggers/influencers, soy una persona que también le gusta ver la vida de sus amigos, conocidos y familiares, me alegran cuando comparten sus logros, sus éxitos, sus nuevos comienzos, así que no me fue difícil tomar la decisión de empezar en este camino, después de recibir siempre las mismas preguntas con mis amigos de “cómo le haces con tantos hijos”, “dame tips cuando viajas”, etcétera, entonces dije: ¿Por qué no tratar de llegar a más personas que tal vez les pueda servir un poquito de lo que les comparto mi día a día?

¿Qué tipo de lectura acostumbras en tu día a día?

La verdad es que fui mamá muy joven y tuve que apoyarme mucho en libros, blogs, etcétera, de maternidad y todo lo referente a ello, es en lo que más me he enfocado, aunque también, cuando tengo oportunidad, me gustan las novelas románticas.

Las redes te han acercado a muchas personas que no conoces, pero tal vez pudieran haberte alejado de otras, ¿Cómo manejas ese equilibrio entre las redes y tu vida personal?

“Como todo en la vida, sacando siempre lo positivo y enfocarme únicamente en lo que suma en mi vida, como bien mencionas, he conocido a muchísimas personas a las que les he aprendido muchas cosas, con quien puedo compartir lo bueno y no tan bueno. Creo en esta vida todo es aprendizaje y puedes sacar una buena lección hasta de quien se aleja.

¿Cuáles son los pros y contras de tu vida en redes sociales?

Lo negativo es los comentarios ofensivos que he llegado a recibir hacia mi familia, que gracias a Dios han sido pocos, pero creo que es la parte mas difícil, el no engancharte y saber dejarlo ir.

Lo positivo es las personas que he llegado a conocer, las amistades que han traspasado las redes sociales y sobre todo cuando me hacen saber que de alguna u otra forma puedo influir en algo favorable para sus vidas, ya sea con algún tip, alguna recomendación o simplemente con nuestras locuras del día a día.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el mundo digital?

Es saber utilizar los recursos que tienes a tu alcance para poder realizar tus sueños. Al igual, el tratar de dar una imagen lo más real posible.

Una frase con la que te identifiques.

Con la que más me identifico y sobre todo trato de poner en práctica en mi día a día es “Good vibes only”.