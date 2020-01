Calientan divas Súper Tazón

Ciudad de México

Faltan solo unos días para que se lleve a cabo el Super Bowl 2020, en el que Shakira y Jennifer López realizarán el show de medio tiempo, por lo que ambas celebridades no han dudado en compartir con sus seguidores sus ensayos, ropa o los instrumentos que usarán durante el espectáculo.

En esta ocasión, JLo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecen un micrófono y un vaso con las iniciales de su nombre grabadas. La imagen fue acompañada por el mensaje “JLo Super Bowl kit” y los seguidores de la cantante no dudaron en asegurar que “están emocionados por ver el show”.

Por si no fuera suficiente, publicó fotografías del más reciente ensayo para su muy esperada presentación, las cuales superaron los 800 mil likes en menos de una hora, además de llegar a los 3 mil 29 comentarios de fans impactados por las imágenes.

“Amo cuando Lulu me visita en los ensayos [...] ¡5 días!”, escribió JLo en Instagram.

Las fotografías fueron tomadas en el estudio de la intérprete, quien estaba acompañada de su grupo profesional de bailarines, compuesto principalmente de mujeres.

Shakira no se queda atrás

Shakira se prepara a fondo para impresionar en su show del Super Bowl y para ello ha publicado algunas fotos del vestuario a cargo de sus estilistas, Nicols Bru y Sharon Chitrit, los detalles y complementos que lucirán ella y sus bailarines, quienes además son sus coreógrafos. Incluso en una de las publicaciones adelantó una de las canciones que formarán parte del repertorio: “Hips Don’t Lie”, uno de los éxitos de antaño más queridos por su público.

En los ensayos tampoco ha faltado su familia. Sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, son sus más fieles seguidores y siguen cada uno de los ensayos de la próxima y esperada actuación de su hija.

Pitbull y Beyoncé ¿invitados?

Es inmenso el secretismo que acompaña al show, pero ayer por la mañana se filtraron las supuestas canciones que interpretarán Shakira y Jennifer López en el Hard Rock Stadium de Miami. Los redes se incendiaban al ver la playlist que incluye temas tan conocidos como “On The Floor”, “Waiting for Tonight” y “The Wolf”. De momento, la organización del evento no se ha pronunciado al respecto, pero de ser una lista real, lo más sorprendente de todo sería la presencia de artistas invitados como Pitbull, Wyclef Jean o Beyoncé, quien ya protagonizó el intermedio en la final de 2013, junto a Coldplay y Bruno Mars.

¿SABIAS QUE...

Kevin Hart será el anfitrión de la fiesta “Bootsy on the Water”, que se realizará mañana en Miami, y que servirá como previa del Super Bowl? El sábado también se realizará otra fiesta en la que fueron invitados DJ Khaled, Ciara y Paris Hilton.