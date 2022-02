Vigilan que negocios y particulares tengan sus permisos vigentes

Ensenada, B.C.- Con el fin de que comercios, mercados comunes y particulares cuenten con sus permisos vigentes, la Dirección de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos, realizó recorridos de inspección.

José Ángel León Zumarán, titular de la dependencia, comentó que el personal de Inspección revisa también que éstos no vendan productos no relacionados con sus permisos, mientras que quienes no están regularizados se les invita a hacer y se les informa cuáles son los requisitos.

En ese sentido, detalló que las inspecciones se hicieron en la zona turística de la calle Ruiz, entre Primera y bulevar Lázaro Cárdenas; en avenida Reforma, carretera Ensenada-Tijuana, bulevar Zertuche y El Sauzal de Rodríguez.

En dichos recorridos en los que visitaron 73 negocios, se hizo invitación para 4 comerciantes no regularizados, 2 obtuvieron actas administrativas por vender sin contar con el permiso correspondiente, además se entregaron 2 actas de factibilidad y 6 notificaciones.

En dicha delegación municipal, el personal acudió también al mercado común para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, donde operan el 75% de los espacios totales del mismo.

León Zumarán aseveró que el mercado cumple con todas las medidas sanitarias, como es toma de temperatura, gel antibacterial, exigencia del cubrebocas para comerciantes y clientes, señalamientos con información para usuarios, delimitación de entrada y salida, distancia entre puestos.

Finalmente, mencionó que, en el Parque Ignacio Zaragoza de la colonia Obrera, donde personas dedicadas a limpiar carros estaban surtiéndose de agua para lavarlos, por lo que recibieron un “llamamiento”, ya que sus permisos no son para el lavado de vehículos.