Vecinos de Valle Dorado hartos de la tierra en las calles

Ensenada, B.C.- Habitantes de Valle Dorado denunciaron que desde el cierre del Nodo Vial El Gallo, gran parte del tráfico se ha desviado a calles al Bulevar Zertuche, lo que ha generado mayor deterioro en las calles y aunque se han realizado trabajos de bacheo, el personal de obras ha dejado una gran cantidad de tierra

“Hay un hartazgo porque desde hace tres años se ve una situación muy horrible principalmente de bacheo, sales y no sabes ni por dónde irte para no golpear tu carro o no llenarlo de polvo, ahora con la obra del puente que se ha tardado demasiado están tomando como vía alterna y están parchando las calles nada más y toda la basura que sacan la dejan enfrente de las casas”, señaló Mónica García, habitante de la zona.

Aunado al problema de la tierra, comentó que tienen tres semanas sin agua, lo que impide que los ciudadanos puedan limpiar el frente de sus casas.

Realizarán una manifestación

“No podemos estar viviendo de esa manera, el polvo por todos lados sin poder lavar, tengo parientes en el IMSS y me dicen que están aumentando los casos de Covid, y todo este problema del agua que impide que puedas lavarte las manos o bañarte propicia que haya brotes”, consideró.

Asimismo, mencionó que es preocupante la situación de las escuelas, ya que algunas están empezando a suspender clases debido a la falta de agua.

Con la obra del Nodo Vial ha habido mucho tráfico pesado e inclusive han ocurrido accidentes porque no hacen el alto o a uno le da miedo ver el camión, te haces a un lado y caes en el hoyo, es un problema bien fuerte”, insistió.

Por último, informó que este jueves 9 de junio un grupo de vecinos realizarán una manifestación a las 18:00 horas.