Temen que la Baja 1000 se vaya de Ensenada

Ante la imposibilidad del Ayuntamiento de Ensenada para llegar a un acuerdo para que se llevara a cabo la Baja 500, los organizadores optaron por realizarla en San Felipe en septiembre, sin embargo, empresarios de Ensenada temen que la Baja 1000 también se vaya a San Felipe.

La semana pasada la Alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila olmeda, destacó que en San Felipe han cuidado las medidas sanitarias y es posible que si el número de contagios sigue controlado se lleven a cabo ambas carrera.

“Se ha restringido el paso únicamente a residentes de San Felipe, lo estamos cuidando porque queremos que en septiembre se lleve a cabo la Baja 500 y probablemente en noviembre tengamos la Baja 1000 en San Felipe, por eso la importancia de cuidar San Felipe, cuidar Mexicali y de cuidarnos para reactivar la economía inmediatamente”, declaró.

En ese sentido, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, consideró que esto ha sido por la falta de capacidad del gobierno municipal a cargo de Armando Ayala Robles.

“Mexicali tiene mucho más Covid-19 que Ensenada, pero también tiene mayor capacidad para organizar una carrera que Ensenada, es triste, porque aquí se dice que somos la capital mundial del Off Road pero no tuvimos la capacidad de hacer una carrera de 500 millas, el gobierno de Mexicali está haciendo bien las cosas y el gobierno de Ensenada no pudo organizar la carrera”, señaló.

Por su parte, el titular de la Dirección de Promoción Turística en Ensenada (Proturismo), Amador Arteaga Sahagún, declaró que la empresa Score aún no define oficialmente si la Baja 1000 se va también a San Felipe.

“Lo que tenemos por comentario del Alcalde hace una semana, es que nos dice que están en pláticas con la empresa Score, es lo que sabemos y que tenemos toda la confianza que la Baja 1000 se lleve a cabo en Ensenada si es que las condiciones de salud se dan, no hay nada confirmado”, indicó.

El funcionario mencionó que la Baja 1000 es un evento que genera alrededor de 100 millones de pesos para Ensenada, incluso en 2019 fue el evento con mayor ocupación en el destino, generando una ocupación de 69% semanal.