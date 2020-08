Socavón en Los Encinos pone en riesgo a automovilistas   

Ensenada, BC.- Desde hace meses hay un socavón en el circuito arroyo del Fraccionamiento Los Encinos, con lo que prácticamente se han destruido dos de los tres carriles de esa vialidad, sin embargo, la autoridad únicamente ha puesto unos conos para señalar el área, lo que pone en riesgo a los automovilistas que transitan todos los días.

“Yo tengo dos años de vivir aquí y todo esto estaba completo, es preocupante el deterioro que ha tenido en el último año y nos hace pensar si la sobras están siendo bien planeadas o con qué calidad se están haciendo”, señaló María Luisa Cortés, habitante de la zona.

No obstante, señaló que lo más preocupante ha sido la falta de acción de las autoridades, ya que durante mucho tiempo la zona estuvo sin ningún tipo de señalamiento y hasta hace poco colocaron unos conos anaranjados para que los automovilistas tengan precaución al manejar.

“Ya tenemos dos meses pasando por aquí y no lo arreglan, lo más peligroso es en la noche porque no está muy alumbrado y podría ocurrir una tragedia si un automovilista no ve los señalamientos o simplemente no maneja con precaución, es una zona muy peligrosa”, opinó Edmundo Ibarra, quien transita todos por esa vialidad.

Mencionó que en las últimas semanas ha visto que llegan policías y colocan un cordón de precaución pero hasta el momento no ha ido el Presidente Municipal, Armando Ayala o alguna autoridad de Gobierno del Estado para ver la magnitud del problema.

“De noche a veces venimos a velocidad mínima y a veces no miramos las precauciones y tiene que frenar uno porque es peligroso, uno viene confiado que no hay nada pero de pronto ves ese hoyo enorme”, señaló.

César Rosales, quien también transita por esa calle, comentó que dos carriles han desaparecido y en el socavón se pueden ver los pedazos de concreto y buna gran cantidad de basura acumulada.

“Esto tiene más de medio año y esta calle es bastante transitada y a veces por las prisas puede haber un accidente, pedimos que vengan a atender esto lo más pronto posible para evitar la pérdida de un ciudadano”, indicó.