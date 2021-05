Sigamos haciendo historia: Marina del Pilar

El triunfo contundente de la Cuarta Transformación en Baja California de 2018 y 2019 se repetirá el próximo 6 de junio por la esperanza y la voluntad del pueblo bajacaliforniano, expresó la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia a la gubernatura en Baja California”, Marina del Pilar Avila Olmeda, durante el evento de cierre de campaña en Ensenada.

Acompañada de los candidatos a legisladores Rocío Adame, Claudia Agatón y Armando Reyes, así como del abanderado de MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Alcaldía de Ensenada, Armando Ayala Robles; Marina del Pilar señaló que se repetirá la hazaña este 2021 porque la población confía en un gobierno que no miente, no robe y no traicione al pueblo, así como en desterrar la corrupción de la vida pública del estado.

“Se le está devolviendo al pueblo lo que le robaron los gobiernos corruptos, y falta mucho por hacer, apenas va un año y medio de la 4T en el estado, pero ahora sí vienen los prianistas muy indignados diciendo que ahora sí van a hacer lo que no hicieron en 30 años, en 30 años no repararon calles, no trajeron agua a todas las colonias de nuestro estado, no hicieron mayores obras, no atendieron a los que menos tienen, y por supuesto eso sí, se enriquecieron y nada más trabajaron los que menos tienen”, puntualizó la candidata con mayor respaldo popular en Baja California.

Marina del Pilar agregó que aún hay mucho tiempo para transformar el estado, y anunció que como gobernadora del estado seguirá recorriendo la entidad, y se comprometió a trabajar en las colonias y no detrás de un escritorio, no en una oficina sino donde están los ciudadanos y las principales necesidades, y aseguró que no olvida sus raíces ni que su carrera política se ha dado con el apoyo de la gente.

“Quiero pedirles que nos organicemos todos y que el próximo 6 de junio salgamos a votar, y sí, Ensenada estoy segura que volverá a ser el municipio con mayor votación para la Cuarta Transformación”, exhortó, haciendo referencia al creciente arraigo que tiene MORENA y la Cuarta Transformación en el municipio ensenadense.

La candidata reafirmó su compromiso con los rosaritenses

Horas antes, realizó su actividad de cierre de campaña en Playas de Rosarito, en compañía de la candidata a presidenta municipal, Araceli Brown Figueredo, donde Marina del Pilar expresó que los tres niveles de gobierno alineados con la Cuarta Transformación construirán un proyecto de nación, ideado e impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, expresó que los gobernantes deben estar en contacto directo con los ciudadanos, “caminando casa por casa”, con lo que se consolidará una transformación que comenzó hace dos años con la principal voluntad de servirle a la gente, y “no a unos cuantos y una cúpula que se sienten dueños del estado”, por lo que un verdadero gobierno popular es lo que estará en juego en las urnas el 6 de junio.