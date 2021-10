Semáforo continúa en amarillo pero nuevamente cambian aforos

Ensenada BC.- Ante el incremento de casos activos en Baja California, el Secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, informó que el semáforo epidemiológico continúa en amarillo, sin embargo, a partir de este lunes 3 de octubre cambian los aforos y restricciones en ciertas actividades.

“Queremos ser muy claros, este semáforo epidemiológico estatal va a ser semanal, me comunicaré con los alcaldes de todas las ciudades para trabajar en forma conjunta con los servicios y autoridades municipales para implementar en forma rigurosa los protocolos de seguridad y salud, por eso le pedimos a todas las actividades que cooperen con nosotros y a la ciudadanía que sean responsables", expresó.

El funcionario advirtió que a partir de esta emana tendrán cero tolerancia con quienes no respeten los aforos permitidos.

“Ante cualquier señalamiento, por ejemplo, bar o restaurante que esté muy lleno y todos lo sabemos, ya tenemos que actuar, pedimos mucha comprensión en ese escenario y que sean corresponsables con su estado”, indicó.

El aforo permitido

El secretario informó que el aforo permitido a partir de este lunes para gimnasios, centros deportivos, spa y centros de masajes es del 75%; deportes profesionales es del 50%; cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades es del 50%; centros comerciales es del 75%; centros religiosos es del 50%; eventos masivos y centros recreativos como conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias únicamente con carta de no inconveniente.

Asimismo, los hoteles la ocupación del 75%; los centros nocturnos, casinos, bares y salones de eventos tipo jardín el aforo permitido es del 50%; los restaurantes y cafeterías es del 75%; las peluquerías, estéticas y barberías es del 75% solo con citas; los parques, plazas, espacios púbicos abiertos es del 50%; mercados y supermercados es del 75% y transporte público es del 75%.

Debido al cambio de aforos en algunas actividades, el secretario fue cuestionado en relación a las clases presenciales y aclaró.

BC continúa en semáforo amarillo

Baja California continúa en semáforo epidemiológico estatal amarillo y aunque los cambiáramos a naranja estatal continuaremos con clases presenciales mixtas, los protocolos de seguridad y salud que se están implementando han demostrado que funcionan, las clases presenciales continúan”

Aclaró.

Pérez Rico señaló que actualmente hay mil 704 casos activos, de los cuales mil 543 son leves, 98 pacientes hospitalizados en las siete unidades Covid del estado y 63 están intubados.

“Tenemos más casos, son leves, pero el Covid va a buscar y va a encontrar a los que no se han vacunado y los que no se quieren vacunar, este es el momento de Baja California de poder nuevamente cambiar, y no es que nos queramos ir a amarillo o a verde, es que queremos tener bienestar, a final de cuentas lo que queremos es poder salir y tener tranquilidad”, declaró.