Seguirá mano firme en el Valle de Guadalupe

Ensenada BC.- Ante las recientes clausuras a negocios ubicados en el Valle de Guadalupe, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que seguirán supervisiones a las empresas ubicadas en La Ruta del Vino para vigilar que cumplan con el uso de suelo y el Manifiesto de Impacto Ambiental, o de lo contrario serán clausurados.

Hay algunos temas de establecimientos que se han instalado sin un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), nosotros hemos sido muy claros en cuanto al ordenamiento en el Valle de Guadalupe y también en que prevalezca su vocación agrícola, además de que no queremos que se convierta en el antro más grande de Baja California”

Expresó.

La gobernadora informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha estado revisando que las empresas instaladas en esa zona cumplan con todos los requisitos y con el MIA.

Invitan a regularizarse

“Aquellos que no lo cumplan, desde hace varias semanas, incluso desde el inicio de la administración se les invitó a que se regularicen y tramiten todos los documentos necesarios, hay algunos que hicieron caso omiso y pensaron que no íbamos a hacer nada, desde hace cuatro meses que se les hizo la invitación y no lo han hecho, así que tenemos que proceder”, señaló.

Marina del Pilar consideró que es sumamente importante cuidar las inversiones, siempre y cuando estén en el marco de la ley y con apego a la vocación agrícola y los usos de suelo del Valle de Guadalupe.

“Es su patrimonio, no se aventuren porque luego ocurren estas cosas que tenemos que suspender proyectos en los cuales hay inversiones importantes pero que no cumplen con el marco del Valle de Guadalupe, hay varios en la mira, no tengo un numero definido pero la Semarnat está haciendo un gran trabajo”, afirmó.