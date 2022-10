Sector empresarial está abierto al análisis del aumento a la tarifa del agua 

Ensenada, B.C.- Ante la propuesta aprobada en el Congreso del Estado para subir un 20% la tarifa del agua, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Orlando Fabiel López Acosta, informo que todavía están analizando los pros y contras, sin embargo, consideró que es más caro pagar por pipas que un aumento a la tarifa.

“El agua en los últimos años ha ido aumentando paulatinamente en lo que es el uso comercial e industrial, sin embargo, la que poco ha aumentado es la tarifa domiciliaria, el sector empresarial si está de acuerdo a que se le dé un precio justo, lo que vale el agua, que paguemos el agua”, declaró.

López Acosta dijo que le hace al gobierno del estado la empresa Aguas de Ensenada que es la que suministra agua a través de la planta desaladora, es mayor que lo que pagan las tarifas domiciliarias.

Por ese lado creo que sería importante hacer un análisis, estamos en eso, lo que viene a repercutir el aumento del agua en todos los sectores es cuestión de estudio, la postura y lo que va a sacar el gobierno del estado es nuevo y estamos en su análisis”, expresó.

Te puede interesar: Persiste déficit de 400 policías en Ensenada

No obstante, consideró que a pesar de que hace falta bastante infraestructura hidráulica en Ensenada, nada garantiza que un aumento a la tarifa del agua signifique mayor inversión para subsanar las necesidades, nuevas obras y el mantenimiento de las ya existentes.

Infraestructura

“Si en un momento dado se da ese aumento, que realmente ese dinero se vaya a las cosas necesarias y no a un aumento de nóminas, que de repente hay demasiada gente en la Cespe, creo yo que tienen demasiados empleados, que no se use tanto el dinero para seguir pagando la burocracia, tendríamos que ver que el dinero se vaya direccionado donde sea necesario”, opinó.

El líder empresarial dijo que haciendo un análisis de costos, resulta evidente que sale más caro estar comprando pipas de agua que pagar un aumento a la tarifa.

“A veces que no tenemos agua y hay que pagar agua en pipas y eso es en las colonias alejadas y a las personas que más necesidad tienen, si se hiciera una campaña de concientización donde comparen el costo de agua en barriles a lo que costará entubada, creo que sería algo positivo y sería posible que la ciudadanía pagara el precio justo del agua”, apuntó.

El presidente del CCEE, dijo que actualmente los que mantienen el agua son los comercios y la industria, ya que en la industria el agua es hasta un 200% más cara que en el uso habitacional.

Te puede interesar: Queda BC rezagado en paquete económico 2023: CMIC

“Estamos hablando que hay negocios que pagaban 800 pesos en 2018 y ahorita están pagando 3 mil pesos, pero tenemos que pagar el precio justo y que o nos falte, a veces lo más caro es lo que no hay, si tuviéramos agua constante en nuestras casas y pagáramos el precio justo yo creo que todos estaríamos contentos”, expresó.

Sector empresarial está abierto al análisis del aumento a la tarifa del agua