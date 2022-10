Persiste déficit de 400 policías en Ensenada

Ensenada, B.C.- El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe), Edgar Alejandro Hernández González, señaló que en Ensenada hay alrededor de 800 elementos de policía municipal en activo, sin embargo, se requieren alrededor de mil 200 para garantizar la vigilancia que requiere la población.

Tenemos un déficit en Ensenada de 400 elemento, en números gruesos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública que hagan funciones de policía preventiva, y tenemos algunos años con ese déficit”, indicó.

Mencionó que la solución emergente que tuvo el gobierno municipal fue ampliar el estado de fuerza con las fuerzas estatales y federales, ya que con eso hay un total de mil 350 elementos haciendo labores de prevención.

Resultados bajos

“Lo que nosotros hemos analizado ya más a detalle es que el grueso de las fuerzas federales hace actividades de prevención o de disuasión en los temas de alto impacto como homicidios y extorsiones, esos sí han estado funcionando, la baja en el tema de los homicidios viene sobre el 50%”, reconoció.

No obstante, señaló que en temas como violencia familiar o en robo, que la policía por sus funciones o las propias instrucciones que traen de los altos mandos no se están abocando a ellos, los resultados no han sido positivos.

“Traemos un aumento en violencia intrafamiliar del 15%, el tema de robos en vía pública 30%, ha aumentado el robo a comercio 38%, el robo a vehículo 14%, ahí es donde sí necesitamos tanto policías municipales como policías estatales en labores de prevención para poder obtener los resultados, la paz y la tranquilidad que necesitamos los ensenadenses”, expresó.