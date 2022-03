Secretaría de Salud recomienda extremar cuidados en consumo de pescados y mariscos

ENSENADA, BC. - Ante el incremento en el consumo de pescados y mariscos durante la temporada de cuaresma, la Secretaría de Salud de Baja California, recomienda a la ciudadanía a verificar que el producto cumpla con ciertas características para disminuir los riesgos de intoxicaciones por el consumo de estos alimentos en mal estado.

En ese sentido, autoridades de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, a través del departamento de Epidemiología, invitó a la población el buen manejo y conservación de estos productos, asimismo es importante adquirirlos en lugares establecidos para garantizar la correcta higiene.

Destacaron que es indispensable que al momento de comprar, se verifique que los mariscos estén refrigerados o congelados a 4°C o menos; que no tengan rastros de sangre, tierra o cualquier sustancia que pudiera contaminarlos, otro aspecto a observar es que el pescado no tenga los ojos hundidos y que su piel sean brillantes; las escamas no se deben desprender con facilidad.

Recomendaciones para preservar los alimentos

Indicaron que en el hogar no es recomendable descongelar los productos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se desarrollan bacterias. Posterior a esto, es importante lavarlos muy bien antes de consumirlos y freírlos o cocerlos para eliminar las bacterias y parásitos que pueden ser dañinos para la salud.

Señalaron que Baja California se caracteriza por su calidad en el manejo de los pescados y mariscos, así como las propiedades de dicho alimento ya que son buena fuente de proteínas y son ricos en fósforo, magnesio, vitamina A y selenio.

Finalmente, recalcaron que, ante cualquier malestar relacionado al consumo de mariscos, acuda inmediatamente al médico y no automedicarse, ya que sólo un profesional de la salud puede valorar su situación y recomendarle el tratamiento adecuado.