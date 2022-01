Existe demanda de productos pesqueros pero mucha burocracia: Canainpesca  

Ensenadad, BC.- El vicepresidente de pesquerías de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Alfonso Rosiñol de Vecchi, afirmó que actualmente hay una gran demanda de productos pesqueros, pero falta mayor apoyo del gobierno, ya que la tramitología se ha convertido en un obstáculo para exportar.

“Vemos que tenemos grandes oportunidades enfrente, pero necesitamos del apoyo del gobierno para que se realicen, las autoridades de Cofepris y Conapesca tienen que ayudarnos a que se den, es un negocio muy dinámico porque los peces se dejan pescar en ciertos momentos, tienen que estar las condiciones para poderlos capturar y tienes que tener el apoyo del gobierno para poderlo comercializar de la manera correcta”, indicó.

Te puede interesar: Baja California se posiciona en el consejo directivo de la Canainpesca

No obstante, afirmó que en cuestión de demanda el panorama es bastante positivo para este año, ya que los pescados y mariscos de todo México son bastante solicitados en diversos países del mundo.

“El camarón en Estados Unidos, la aleta azul a Japón, las almejas y peces vivos en general a China, la demanda existe, las capacidades de captura estamos muy cerca de tener todo en las mejores condiciones, pero necesitamos el apoyo en la comercialización”, señaló.

Te puede interesar: Pesca y acuacultura necesitan energía competitiva

Repercusiones por el Covid-19

Alfonso Rosiñol dijo que todavía hay repercusiones en el sector por el Covid-19, ya que no todos los restaurantes se han recuperado y muchos no tienen la misma variedad de productos en sus menús ya que no cuentan con la misma cantidad de comensales debido a las restricciones de capacidad.

“Tenemos ciertas cuestiones que son demasiado burocráticas y que en ocasiones toman demasiado tiempo, si estamos hablando de productos que capturas en una temporada corta, pues necesitas que rápidamente os puedas comercializar, particularmente los peces que no puedes congelar, necesitamos apoyo en estos trámites principalmente en cuestión de exportaciones”, puntualizó.

Te puede interesar: Incrementan hasta 100% fletes de productos pesqueros

El vicepresidente de pesquerías comentó que, a pesar del incremento en el precio de los fletes, la mayoría de los productos pesqueros han mantenido su precio o han tenido ligeros aumentos.

“Desafortunadamente no se han podido aumentar los precios para compensar el elevado costo del transporte, aunque no quisiéramos que se aumente el precio al consumidor, sí necesitamos tener un margen de operación con los precios, lo que terminas teniendo es un margen menor, sí ha habido algunos incrementos, pero no ha sido al mismo nivel del costo de los fletes”, explicó.