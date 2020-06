Se manifiestan comerciantes por el cierre de negocios en Ensenada

Un grupo de aproximadamente 50 comerciantes se manifestaron afuera de las oficinas de gobierno, para exigirle al Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, la reapertura de sus negocios, argumentando que ya no cuentan con los medios para sostener a sus familias.

Los manifestantes portaban pancartas con frases como: “Sr. Presidente queremos trabajar”, ”Nosotros no tenemos ingreso seguro como ustedes”, “Tenemos hambre, los pagos no se hacen solos”, “La familia es esencial”.

Reunidos en la explanada dieron lectura a una carta dirigida al Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, en la que manifestaron estar en desacuerdo con el cierre de los pequeños comercios del centro comercial Los Globos.

Obviamente estamos en desacuerdo con las normas que están implementando sus representantes, argumentan que usted tomó esas medidas por qué estamos en foco rojo por el Covid-19, quiero recordarle que ya tenemos varios meses acatando sus reglas y de manera pacífica, dejamos de trabajar por salud de todos”, manifestaron.

Asimismo, consideraron que el gobierno no ha sido congruente con lo que le pide a la gente y lo que hacen sus funcionarios, además de que no ha habido apoyos suficientes

“Hemos visto cómo de manera incongruente se han suscitado situaciones que nos están afectando, usted mismo presenció una boda y no nada más eso usted fue el juez, siendo que no era esencial, usted tuvo sus argumentos, queremos darle los nuestros, la mayor parte de la población trabajamos para vivir y una despensa no es negociable ante la comisión de luz, agua, placas, renta , medicamentos , sueldos u otras necesidades vitales en nuestra vida”, expresaron.

Los manifestantes señalaron que al ramo comercial no se le ha proporcionado ninguna ayuda monetaria, y enfatizaron que quieren trabajar acatando todas las medidas necesarias para cuidar la salud de sus clientes.

“Hemos tenido mucha paciencia como ciudadanos, no sólo salga a tomarse fotografías en las partes bonitas , reúnase con su gente que hoy le pide ser escuchada , hoy pedimos auxilio y esperamos una respuesta positiva, no queremos negociar , queremos trabajar, Ensenada tiene hambre”, enfatizaron.