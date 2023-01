Se espera el arribo de 35 cruceros en enero

Ensenada, B.C.- 2022 fue un año de recuperación para el sector turístico de Ensenada, sobre todo en el arribo de cruceros, sin embargo, se espera que este año las líneas navieras continúen programando más arribos, afirmó el presidente municipal, Armando Ayala Robles.

Vemos a Ensenada como un municipio atractivo, la cantidad de cruceros que está llegando a nuestra ciudad depende de la experiencia que vive un turista cuando baja a la ciudad, que no lo asalten, que no lo molesten, que tenga un escenario apropiado para tomarse una buena fotografía y no esté la porquería de basura en la Calle Primera”, destacó.