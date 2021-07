San Quintín no debe seguir pagando la deuda de Ensenada

Ensenada, B.C.- Luego de que el Cabildo de Ensenada aprobara dos puntos de acuerdo para que el Concejo Fundacional de San Quintín asuma los pagos proporcionales de deuda pública y luminarias, el ex presidente del Comité Pro Municipalización, Martiniano Hernández Pérez, consideró que es ilegal.

“Creemos que es ilegal, San Quintín oficialmente ya es un municipio independiente y legalmente un municipio no puede tomar decisiones para imponer a otro municipio, alguien que sabe de esto sabe que no procede, un municipio no tiene las facultades para imponerle cobros a otro municipio, eso solamente lo puede hacer el Congreso”, señaló.

Martiniano, quien fue uno de los principales impulsores para que San Quintín llegara a ser un municipio advirtió que si los concejales de San Quintín permiten y aceptan firmar documentos en este tema, estarían incurriendo en un delito.

Sin deudas

“Un municipio nace sin nada, pero también sin deudas y todos sabemos que aquel municipio que tiene deuda tuvo que firmar documentos para comprometerse a hacer esos pagos, en este caso si acaba de nacer San Quintín como municipio lo lógico es que no hay ninguna firma ni ningún compromiso de alguna deuda con alguna dependencia o con algún privado”, afirmó.

Hernández Pérez consideró que es incoherente que el Municipio de Ensenada quiera ahora cobrarle a San Quintín, cuando durante años la zona Sur ha estado en el abandono y los servicios básicos, incluyendo el de alumbrado público no han sido buenos.

“La gente no va a permitir eso y no estamos de acuerdo, todo el tiempo que San Quintín fuimos parte de Ensenada nosotros pagamos los impuestos y la mayor parte de esos impuestos se iban para Ensenada y ahí los aplicaban, si un municipio contrae deuda es su responsabilidad y nadie más puede compartir esa deuda, a nosotros nunca nos dieron nada gratis”, declaró.

Desaladora cancelada

Por otra parte, recientemente el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), Marcelino Márquez Wong, reveló que el proyecto de la desaladora de San Quintín quedó cancelado el 19 de julio, ya que se le venció el plazo a Desaladora Kenton, lo que ha generado bastante molestia en los habitantes del nuevo municipio.

“La cancelación de la desaladora es una promesa incumplida del gobierno actual del estado, ya que prometió que iba a concluir ese proyecto, la gente los apoyó, ganaron y ahora nos dicen que siempre no, no tienen palabra, son igual que todos los gobiernos, prometen muchas cosas y no cumplen”, lamentó.

Mencionó que la situación de desabasto de agua en San Quintín es bastante crítica y gran parte de la población debe recurrir a comprar pipas de agua e incluso a veces les venden agua salada, aseguró.

“Desconocemos cuál era el porcentaje de avance porque no hay información oficial que nos hagan llegar a la población, todo lo manejaron dentro del gobierno, pero da igual porque si el proyecto está cancelado lo que haya avanzado queda sin efecto”, opinó.