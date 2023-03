Responsabilizan a director de Infraestructura de mala calidad en el bacheo en Ensenada

Ensenada, BC.- Luego de que el Cabildo de Ensenada aprobara la instalación de una mesa de trabajo para garantizar la calidad del material de bacheo, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, consideró que gran parte de la responsabilidad por los trabajos de mala calidad la ha tenido el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, por no supervisar a las empresas.

La edil recordó que desde marzo de 2022 se solicitó que el director de Infraestructura compareciera ante la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas con el propósito de conocer el Plan Emergente de Bacheo, que en el primer trimestre contemplada 3.5 millones de pesos y durante el resto del año se sumaron otros 28.5 millones de pesos.

“Como voz de la ciudadanía en el cabildo me interesaba conocer en qué consistía este plan de bacheo, qué calles se iban a rehabilitar, cuánto iba a costar y los procesos de contratación de las obras, sin embargo, durante su comparecencia se presentó diciendo que no tenía los datos, hicimos una minuta con toda la información que faltaba y se lo solicitamos como acuerdo de la comisión”, comentó

Algo que yo insistía mucho es que nos hablara del tiempo de la durabilidad de las obras, porque la más económica según el listado de obras era de 400 mil pesos y el promedio oscilaba en los 750 mil pesos y no se estaba haciendo con recursos del pago de los impuestos municipales, mucha de esta obra se hizo con recursos del Ramo 33, un recurso federal importante para los ensenadenses”, agregó.

Obligación de supervisar y garantizar calidad de la obra

La regidora puntualizó que a pesar de que no existiera una mesa de trabajo para verificar la calidad, el gobierno siempre ha tenido la obligación de supervisar y garantizar que la obra se haga de buena calidad.

“Los funcionarios tenemos que hacer las cosas bien a la primera, las lluvias dejaron en evidencia la falta de calidad de los materiales, pero no solo fue eso, también tuvo que ver con la mala calidad en el proceso constructivo, proceso que, si no se está cumpliendo es porque alguien no lo está supervisando, si el bache se está levantando es porque alguien no hizo lo que tenía que hacer y ese alguien es el director de infraestructura”, declaró.

La edil propuso que se revise cómo respaldar y brindar a Sindicatura Municipal los elementos necesarios para que ejerza acciones en contra de quienes abusaron de la confianza de las autoridades, realizando procesos mal hechos.

“El punto de acuerdo de esta mesa es muy ambiguo, porque supervisar no solo es con el ojo, ¿vamos a tener recursos para los laboratorios?, porque yo presente una queja en Sindicatura para hacer validad las garantías y no cuenta con el recurso para contratar los laboratorios para hacer esas inspecciones y determinar si las obras están mal y exigir esas garantías”, planteó.