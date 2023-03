TikTok: "Son de aire" Mujer prepara tacos dorados con poca carne y desata críticas

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar muchos videos de recetas de comida y tutoriales que enseñan la elaboración de platillos.

Por ello, ahora se viralizó una mujer quien subió su preparación de tacos dorados y tuvo muchas críticas.

Viral

La mujer comparte el tip que usa para que los tacos dorados no se separen y es que usa un “pegamento” hecho con harina y agua y lo coloca en las orillas de la tortilla.

“Van a ser taquitos dorados o flautas, como ustedes le llamen. Pues les voy a enseñar cómo pegarlos para evitarles poner el molesto palillo y miren qué bonitos quedan. Les van a poner su pollito, lo enrollan y al final le ponen este pegamento comestible que es harina con agua”, dice la mujer al principio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la mujer coloca muy poca carne en los tacos y los usuarios no dudaron en comentar.

Por consecuencia muchas personas dejarán comentarios burlándose y criticando a la mujer por poner poca carne a los tacos.

"Tacos dorados sabor olor de pollo", "como hacer 300 tacos de pollo con un Ala", "Para que me salgan unos 20 tacos así me los como", "No te vayas a quedar pobre", "unos tacos para eso de la dieta", son algunos de los comentarios que se leen.

Te puede interesar: ¡Impostor! Hacen pasar a perro husky por un lobo en zoológico