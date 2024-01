Rehabilitación de la calle Ámbar en Ensenada está detenida

Ensenada, BC.- Los trabajos para rehabilitar la calle Ámbar en Ensenada iniciaron el 10 de octubre del año pasado, sin embargo, se han visto interrumpidos debido a que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) no ha realizado la reposición de una tubería.

Cuando se dio el arranque de la obra se dijo que la rehabilitación de las tres cuadras entre la calle Gastélum y Moctezuma terminaría en febrero, sin embargo, todo apunta a que el plazo deberá extenderse.

“En tiempo tenemos fecha de contrato para terminación en febrero de 2024, estaremos esperando poder terminar antes, la empresa obviamente trae la convicción de poder meterle un poquito de velocidad para ganarle a las lluvias, estaremos pendientes a eso”, indicó Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura Municipal.

En un recorrido por la obra se pudo constatar que los trabajos se encuentran detenidos y una de las quejas de los vecinos es un hoyo que está lleno de agua y que podría ocasionar un accidente al caer una persona o un vehículo.

Los negocios que se encuentran en esa cuadra han registrado afectaciones económicas al no haber tránsito en la calle, uno de estos es un local de venta de donas que asegura cerrará sus puertas.

La verdad nos han afectado bastante en las ventas, las ventas bajaron en exageración, por lo que comenta mi jefa esta sucursal cierra en febrero porque no han terminado de reparar la calle y de la semana pasada a ahorita no hay movilidad aquí, no está el ingeniero, no se miran trabajadores y los dos accesos que dijeron que nos iban a abrir ya están otra vez cerrados”, señaló Lucía López, comerciante de la zona.